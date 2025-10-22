€ 5.0832
Data actualizării: 11:05 22 Oct 2025 | Data publicării: 10:57 22 Oct 2025

Corneliu Ștefan: O nouă investiție importantă în sistemul de sănătate dâmbovițean
Autor: Crişan Andreescu

stefan_32309700 Corneliu Ștefan: Noua clădire va oferi condiții moderne pentru pacienți și personalul medical
 

"Am semnat contractul de finanțare pentru un nou proiect dedicat îngrijirii pacienților aflați în suferință", de la Gura Ocniței, a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Proiectul “Construcție și dotare Centru de îngrijiri paliative Gura Ocniței”, este finanțat din fonduri europene prin Programul de Sănătate – Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliație, în valoare de peste 19.670.000 lei.

Concret, Centrul de îngrijiri paliative va fi construit pe un teren de 75.017 mp și va funcționa în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

  Noua clădire (P+1), cu o suprafață totală de 2.230 mp, va oferi condiții moderne pentru pacienți și personalul medical:

-28 de saloane, fiecare cu baie proprie;
-cabinete medicale și psihologice;
-spații pentru tratamente, consiliere și socializare;
-echipamente medicale și IT de ultimă generație.

  Prin această investiție, vom asigura servicii de îngrijiri paliative adaptate nevoilor reale ale dâmbovițenilor.

Este un proiect care pune grija pentru pacienți pe primul loc și aduce speranță celor aflați în momente dificile, a precizat Corneliu Ștefan.

