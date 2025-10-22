Corneliu Ștefan: O nouă investiție importantă în sistemul de sănătate dâmbovițean

Proiectul “Construcție și dotare Centru de îngrijiri paliative Gura Ocniței”, este finanțat din fonduri europene prin Programul de Sănătate – Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliație, în valoare de peste 19.670.000 lei.

Concret, Centrul de îngrijiri paliative va fi construit pe un teren de 75.017 mp și va funcționa în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște.

Noua clădire (P+1), cu o suprafață totală de 2.230 mp, va oferi condiții moderne pentru pacienți și personalul medical:

-28 de saloane, fiecare cu baie proprie;

-cabinete medicale și psihologice;

-spații pentru tratamente, consiliere și socializare;

-echipamente medicale și IT de ultimă generație.

Prin această investiție, vom asigura servicii de îngrijiri paliative adaptate nevoilor reale ale dâmbovițenilor.

Este un proiect care pune grija pentru pacienți pe primul loc și aduce speranță celor aflați în momente dificile, a precizat Corneliu Ștefan.