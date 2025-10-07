|
Cod Rosu de ploi abundente: Avertismentul MAI
Autor: Doinița Manic

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis o serie de recomandări pentru populație, în contextul Codului Roșu de ploi abundente.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a venit cu o serie de recomandări pentru români, în contextul Codului Roșu de ploi abundente, emis de meteorologi. Atenționarea meteo vizează județele Constanța, Călărași și Ialomița.

Reamintim că după ce ANM a emis COD ROȘU de ploi importante cantitativ, autoritățile din județul Constanța au decis să închidă toate unitățile școlare, miercuri, 8 octombrie. 

Recomandările MAI

 

"COD ROȘU de ploi abundente!

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

Fenomene vizate: ploi abundente.

Zone afectate: județele Constanța, Călărași și Ialomița.

În aceste județe se vor înregistra cantități de apă de 110–120 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Intră pe Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență “FII pregătit” și consultă ghidurile aflate la rubrica Fenomene Meteo Extreme. Află cum să reacționezi la apariția, în timpul și după un astfel de eveniment: https://fiipregatit.ro/

Recomandări:

  • Evitați deplasările în zonele afectate, dacă nu sunt absolut necesare.

  • Nu staționați în apropierea copacilor, stâlpilor sau clădirilor aflate în pericol de prăbușire.

  • Parcați autoturismele în locuri sigure, ferite de copaci sau cursuri de apă.

  • Nu încercați să traversați râuri sau zone inundate – curenții de apă pot fi extrem de puternici.

Urmăriți permanent informațiile transmise de autorități și alertele meteo oficiale" se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne.

cod rosu
cod rosu ploi
mai
avertisment populatie
vreme rea
atentionare meteo
