Cod Rosu de ploi abundente: Avertismentul MAI

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a venit cu o serie de recomandări pentru români, în contextul Codului Roșu de ploi abundente, emis de meteorologi. Atenționarea meteo vizează județele Constanța, Călărași și Ialomița.

Reamintim că după ce ANM a emis COD ROȘU de ploi importante cantitativ, autoritățile din județul Constanța au decis să închidă toate unitățile școlare, miercuri, 8 octombrie.

Recomandările MAI

"COD ROȘU de ploi abundente!

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00.

Fenomene vizate: ploi abundente.

Zone afectate: județele Constanța, Călărași și Ialomița.

În aceste județe se vor înregistra cantități de apă de 110–120 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.