Data actualizării: 17:54 30 Oct 2025 | Data publicării: 17:45 30 Oct 2025

Centura Verde București–Ilfov: A fost semnat protocolul. ”Este un moment istoric. Un pas real, după 15 ani”
Autor: Doinița Manic

centura verde protocol Protocolul între Primăria Municipiului București și Fundația Centura Verde, pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
 

Primăria Municipiului București a semnat protocolul pentru demararea proiectului „Centura Verde București-Ilfov”.

Primăria Municipiului București a semnat miercuri, 30 octombrie, protocolul pentru demararea proiectului „Centura Verde București-Ilfov”, despre care spune că este un pas concret în protejarea mediului, creșterea calității vieții și dezvoltarea sustenabilă a zonei metropolitane.

„Este un moment istoric pentru București. După mai bine de 15 ani, facem un pas real în dezvoltarea acestui plămân verde al orașului. Acest protocol creează cadrul de colaborare între administrația locală, Consiliul Județean Ilfov, mediul academic și societatea civilă pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale Capitalei – un proiect care, dincolo de infrastructură, înseamnă sănătate și viață pentru locuitorii orașului”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

„Astăzi vedeți un proiect care a reușit prin colaborare. Le mulțumesc consilierilor generali care au votat acest proiect în unanimitate și au înțeles că fără spații verzi nu există viață în oraș. Mulțumesc presei care a sprijinit constant comunicarea acestui proiect și Consiliului Județean Ilfov, partener important în implementare. Ilfovul va avea cel mai mult de câștigat din punct de vedere turistic și economic, iar bucureștenii vor avea, în sfârșit, un spațiu verde accesibil, în care putem spune că respirăm cu adevărat. Sper ca în câțiva ani să vedem Centura Verde finalizată și România să devină un exemplu de bune practici la nivel mondial”, a spus Lucian Judele, Administratorul Public al Municipiului București.

Alex Găvan, inițiatorul proiectului: Ne dorim ca Centura Verde București–Ilfov să devină o infrastructură verde critică, integrată în viața orașului

Alex Găvan, inițiatorul proiectului și fondator al Fundației „Centura Verde” a subliniat că potrivit studiilor, o astfel de infrastructură verde aduce beneficii economice directe și mii de locuri de muncă.

„Centura Verde trece astăzi de la stadiul de idee la cel de implementare. Este un proiect de mediu, de sănătate publică și, totodată, de economie locală. Studiile internaționale arată că o astfel de infrastructură verde aduce beneficii economice directe și mii de locuri de muncă. Ne dorim ca Centura Verde București–Ilfov să devină o infrastructură verde critică, integrată în viața orașului, așa cum se întâmplă în marile capitale europene. În jurul Bucureștiului există încă o oază de natură extraordinară – o resursă pe care vrem să o valorificăm responsabil, pentru recreere, turism și educație”, a spus Alex Glăvan.

Mesajul lui Ilie Bolojan

Oana Cambera, Consilier de stat la Cabinetul Primului Ministru, a transmis mesajul premierului României, Ilie Bolojan: „Salut trecerea proiectului Centura Verde din stadiul de act normativ în cel de implementare – un pas important către orașe mai sănătoase, sigure și reziliente. Este un model de colaborare între autorități, societatea civilă și mediul academic”.

alex gavan
Centura Verde Bucureşti-Ilfov
bucuresti
primaria capitalei
stelian bujduveanu
