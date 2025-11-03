€ 5.0861
Data publicării: 14:30 03 Noi 2025

Cea mai mare superlună a anului, vizibilă pe cer în această săptămână. Când și cum o poți vedea
Autor: Doinița Manic

superluna Lună plină. Foto: Pixabay
 

Cea mai mare superlună din acest an va fi vizibilă pe cer timp de câteva zile, săptămâna viitoare.

Prima lună plină din noiembrie este cunoscută sub numele de „luna castorului”, iar anul acesta este a doua dintr-o serie de trei superluni consecutive. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fenomen spectaculos.

Ce este o superlună?


Superlunile sunt, în esență, luni pline care par mai mari și mai strălucitoare decât în mod normal. Acest lucru se întâmplă deoarece Luna nu orbitează Pământul pe o traiectorie perfect circulară. Ea se mișcă pe o orbită ovală în jurul planetei noastre. Punctul cel mai apropiat de Pământ se numește perigeu, iar cel mai îndepărtat apogeu.

Se întâmplă ca „luna castorului” de săptămâna viitoare să aibă loc chiar la perigeu sau foarte aproape de el — motiv pentru care va părea mai mare și mai luminoasă privită de pe Pământ, scrie Sky News.

Potrivit profesoarei Sara Russell, cercetătoare la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, aceasta este de așteptat să fie „cea mai mare” superlună din acest an, după „luna recoltei” din septembrie și înaintea „lunii reci” din decembrie.

De ce se numește „luna castorului”?


Există o ușoară neînțelegere privind originea denumirii, potrivit Royal Greenwich Museum. Pe de o parte, numele ar putea proveni de la triburile de amerindieni care obișnuiau să întindă capcane pentru castori în luna noiembrie.

Pe de altă parte, unii cred că denumirea se referă la comportamentul real al castorilor, care în această perioadă își construiesc barajele pentru iarnă.

Dacă nu sunteți sigur unde este estul, Dr. Noel recomandă să priviți aproximativ spre locul unde răsare soarele dimineața.

Când poate fi văzută superluna

Superluna castorului va ajunge tehnic în faza de lună plină, miercuri, 5 noiembrie, la ora 13:19. O lună plină la mijlocul după-amiezii poate părea ceva ciudat, dar astronomii prezic fazele lunii în funcție de pozițiile sale orbitale, nu vizibilitatea acesteia.

Dar nu vă temeți, superluna castorului va prinde viață cu adevărat pentru noi pe Pământ pe măsură ce se lasă seara. Va fi vizibilă și pentru câteva nopți până pe 5 și după aceea.

Nu veți avea nevoie de un telescop sau de alt echipament specializat pentru a vedea superluna - ochii voștri se vor descurca bine, iar un binoclu este mai mult decât suficient dacă doriți să o priviți mai de aproape.

Dr. Noelia Noel, lector universitar în astrofizică la Universitatea din Surrey, a declarat că cea mai bună modalitate de a vedea luna castorului este să ieșiți afară la scurt timp după apusul soarelui și să priviți spre est. Dacă nu ești sigur unde este estul, să știi că trebuie să te uiți aproximativ spre locul unde răsare soarele dimineața.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

superluna
luna castorului
