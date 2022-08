Burgeri de casă românești. Rețeta fabuloasă

Ingrediente

- 200 grame carne de porc, tocată

- 200 grame carne de vită, tocată

- 1 ceapă

- 4-5 căţei de usturoi

- câteva fire de pătrunjel

- câteva fire de mărar

- sare şi piper, după gust

- brânză cheddar

- 1 roşie

- ketchup

Cum se prepară

Se amestecă bine carnea tocată cu legumele (ceapă, usturoi) şi zarzavaturile (pătrunjel, mărar) tocate. Se adaugă sare şi piper, după gust. Ne umezim mâinile, formăm burgerii, apoi îi punem în tigaie. Ungem cu ulei tigaia şi frigem burgerii câte trei minute pe fiecare parte.

Taie chiflele pe jumătate şi pune pe partea de jos câte o linguriţă de sos de ardei iute (dacă nu aveţi, puteţi folosi muştar). Se așază o frunză de salată, carnea, brânză cheddar, o felie de roşie apoi rondele de ceapă. Pune ketchup apoi pune capacul chiflei deasupra burgerului.

BONUS: Pizza de casă, rețeta. Este cea mai bună

Ingrediente

Pentru aluat:

- 200 ml apă călduţă

- 50 ml ulei

- 1 lingură sare

- 1 lingură zahăr

- 1 plic de drojdie uscată

- făină

Pentru topping:

- 250 g şuncă presată;

- 1 cabanos;

- 5-6 ciuperci;

- 200 g caşcaval;

- 100 g boabe de porumb;

- sos de roşii;

- sare;

- busuioc;

- piper.

Cum se prepară

Se amestecă în maşina de pâine apă, sare, zahăr şi ulei. Se adaugă puţină făină, iar apoi drojdia uscată şi se lasă la frământat. Se adaugă apoi treptat făina până obţinem un aluat de consistență potrivită. Programul durează 1 h şi 30 min, timp în care aluatul este frământat şi lăsat la dospit.

Între timp se toacă mărunt şunca presată, cabanosul, ciupercile, se scurge porumbul de zeamă. Se răstoarnă aluatul pe masa de lucru şi se întinde blatul. Se aşază aluatul în tava unsă în prealabil cu puţin ulei şi se înţeapă în mai multe locuri, scrie gustos.ro.

Se introduce blatul în cuptorul încins în prealabil pentru 10 minute. După 10 minute, se scoate şi se adaugă şunca, ciupercile şi cabanosul şi se mai introduce 10 munute în cuptor. După 10 minute, se adaugă porumbul boabe, caşcavalul, sare, piper, busuioc şi sos de roşii. Se mai lasă 10 minute în cuptor. Se serveşte cu sos de roşii.

Citește și:

Cât costă pizza cu foiță de aur, inventată de un român

Un bucătar român stabilit în Italia a inventat o pizza de lux. Robert Nedea a preparat o pizza ornată cu aur comestibil.

Robert Nedea este din București, iar în urmă cu 30 de ani a plecat în Italia. El deține un restaurant-pizzerie la Jesolo, în provincia Veneția, acolo unde a reușit să transforme rețeta clasică de pizza, adăugând aur comestibil. Potrivit românului pizza cu aur se vinde foarte bine și este comandată de cei care vor să impresioneze.

Pizza conține mozzarella, sos de roșii, 200 de grame de burrata de bivoliță, busuioc și fâșii de aur, 100% comestibile.

Românul a inventat ”Pizza Mimi Regina d’Oro 24 Kt”, o pizza de lux. Cei care se arată interesați trebuie să scoată din buzunar 99 de euro, scrie Corriere del Veneto, citat de Gazeta Românească.

”În restaurantele din Dubai se stropesc cu aur fripturile și se vând cu o mie de dolari. Ar trebui să facem și noi cu pizza același lucru. Ne-am gândit să le oferim clienților posibilitatea de a trăi aceleași emoții, dar mâncând o pizza.Una este să plătești 1.500 de euro pentru o bucată de carne și alta e să plătești 99 de euro pentru o pizza, chiar dacă e și acesta un preț ridicat. O dată în viață poți să faci o nebunie. Noi nu băgăm mâinile în portofelul nimănui”, a spus Robert Nedea, patronul restaurantului.

”Săptămâna trecută am vândut cinci într-o seară! De obicei sunt turiști străini, dar și hotelieri locali și tineri care vor să exagereze”, a declarat Robert Nedea.

Cei care cumpără o pizza cu aur o fac pentru a-i impresiona oamenii de la masă sau de ospătărițe, lăsând minim 25 de euro drept bacșiș. Pe lângă pizza cu aur, clienții comandă de obicei și o sticlă de șampanie.

"Noi servim pizza Mimi Regina d’Oro pe notele melodiei We Are the Champions. Dacă și clienții acceptă, anunțăm întregul local că au făcut comanda respectivă”, a mai spus Robert Nedea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News