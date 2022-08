Bureți la borcan pentru iarnă. Cum să identifici ciupercile necomestibile

Bureții la borcan pentru iarnă de casă sunt un răsfăț delicios pentru mulți oameni. Ele pot fi folosite ca un fel de mâncare independent, folosite la fabricarea salatelor și sosurilor, coapte cu pește sau carne. De asemenea, acestea pot fi adăugate la gustări și produse de patiserie. În plus, ciupercile au un conținut scăzut de calorii, sunt ușor de absorbit de organism și conțin multe vitamine și minerale utile.

Cu toate acestea, înainte de a pregăti ciupercile la borcan, ar fi util să ne amintim regulile culegătorului de ciuperci. În primul rând, colectați numai ciuperci familiare. Dacă există chiar și cea mai mică îndoială, lăsați ciuperca în pădure. Este bine să știi că dintre ciupercile tubulare, doar două specii sunt necomestibile, aceasta este ciuperca biliară și ciuperca satanică. Galul se mai numește și falsa ciupercă albă.

Dar este foarte ușor de distins printre cele comestibile. La spargerea pulpei, aceasta devine roșie, iar în partea superioară a piciorului are un model negru. Aceasta nu este mâncată de insecte și locuitorii pădurii, deoarece este foarte amară. Prin urmare, aceasta nu este niciodată vierme. Ciuperca satanică arată ca un bolet roșu. De regulă, această ciupercă este destul de mare, stă singură și este foarte frumoasă. Are un picior gros, roșu. Când este tăiat, piciorul devine mai întâi albastru, apoi se înroșește. Pălăria ciupercii satanice este albă. În plus, se distinge prin miros, destul de neplăcut.

Bureți la borcan pentru iarnă. Ce ciuperci să alegi pentru murare

În primul rând, recolta de bureți trebuie sortată. Aruncăm fără nicio îndoială toate ciupercile cu viermi și pe cele supra coapte. Curățăm de frunzele aderente, pământ și ace, tăiem picioarele și, de asemenea, le curățăm corespunzător.

Dacă în coșul tău există bureți cu „unt”, atunci trebuie mai întâi ca acestea să fie curățate de pielea grasă de pe căciulă. Amintiți-vă că ciupercile nu trebuie spălate înainte de curățare. Scoatem pielea de pe ulei, acest pas este foarte important pentru a nu avea conserva un gust amar.

Ciupercile trebuie spălate bine sub jet de apă rece. Nu le ține mult timp în apă, astfel încât să nu acumuleze exces de umiditate și să devină acri. Astfel, pune-le într-o strecurătoare și lasă-le să se scurgă bine.

Bureții se marinează întregi însă doar acelea de dimensiune mică. De obicei, ciupercile mici arăta mult mai apetisant. Puteți să le tăiați pe cele de mărime mijlocie în jumătate. Un buret poate fi tăiat în patru părți. Tocăm și picioarele acestora.

Când trebuie să pui la murat ciupercile. Sfaturile marilor bucătari

Înainte de murare, fierbem in prealabil ciupercile într-o cantitate mică de apă cu adaos de acid citric. Imediat ce fierbe, colectăm spuma rezultată și lăsăm ciupercile să fiarbă doar câteva minute. Apoi le așezăm într-o strecurătoare și le lăsăm să se scurgă. Aceste ciuperci conservate sunt extrem de bune și recomandate de a fi consumate persoanelor care suferă de bazofile crescute.

Din moment ce ciupercile s-au scurs trebuie să turnăm apă, oțet, adăugăm sare și zahăr. Punem dafinul și ardeiul dulce. Este bine să nu pui prea multă apă în ciuperci. Este bine să știi că ciupercile eliberează mult suc.

Dacă luăm mai multă apă, gustul ciupercilor va fi mai puțin intens. Lasă marinata să fiarbă și transferă acolo ciupercile fierte. După fierbere, mai ține-ți la foc marinata timp de 20 de minute. Amestecați ciupercile tot timpul pentru a asigura o gătire uniformă. La sfârșitul gătitului, adăugați scorțișoară. Acest mod de pregătire vă oferă posibilotatea de a consuma ciupercile atunci când urmezi o cură de slăbire rapidă.

Pentru a obține cei mai buni bureți la borcan pentru iarnă este mai bine să dai batonul de scorțișoară printr-o răzătoare specială direct pe ciupercile care fierb. Unii adaugă cuișoare. Dar alte gospodine se lipsesc de acest condiment, pentru că gustul lui este foarte bogat și înfundă gustul ciupercilor. După care toarnă ciupercile clocotite în borcane sterilizate pregătite și rulează-le la cheie. Ciupercile murate pot fi folosite pentru a face salate din ciuperci și varză murată, morcovi și cu un amestec de ciuperci, scrie BZI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News