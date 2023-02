Brioșe cu afine. Rețeta foarte ușoară pentru un desert de nota 10. Oricine o poate prepara

Brioșele cu afine sunt adorate de cei mici și nu numai. În plus, se prepară foarte ușor și nu petreci mult timp în bucătărie.

Ingrediente

- 5 ouă

- 120 g zahăr

- un praf de sare

- vanilie

- 50 g ulei

- 150 g făină

- 250 g afine

- coajă de lămâie

Cum se prepară

Într-un castron se sparg ouăle întregi. Se adaugă zahărul, vanilia (sau zahărul vanilat) şi un praf de sare şi se mixează la viteză mare (câteva minute) până ce obţinem o spumă consistentă şi deschisă la culoare, scrie savoriurbane.com. După aceea, adăugăm uleiul şi mixăm scurt cât să se încorporeze. În final, turnăm în amestec şi făina cernută, încorporând-o delicat cu spatula (nu cu mixerul!), cu mişcări largi de sus în jos (ca la pandişpan). Tot acum punem şi răzătura de lămâie.

Afinele se spală şi se scurg, se lasă la uscat. Dacă folosiţi fructe congelate, va trebui să le lăsaţi la dezgheţat şi să le scurgeţi bine într-o strecurătoare. Adăugăm şi afinele în compoziţie, păstrând în jur de 50 de bucăţi pentru a le pune decor deasupra. Cu un polonic mic se adaugă compoziţia în hârtiuţele speciale pentru brioşe, pregătite în forma de 12 buc brioşe. Din afinele păstrate pentru decor se aşază câte 3 deasupra fiecărei brioşe.

Tava se introduce în cuptorul preîncins la 180° C. Brioşele se coc 10 minute la 180° C şi alte 6-8 minute la 170° C. Când sunt gata, se scot imediat din forma metalică şi se lasă la răcorit pe un grătar de bucătărie. După răcorire, se pot transfera pe platou.

BONUS: Brioșe cu banane

Ingrediente

- 2 banane foarte coapte

- 2 ouă

- 80 g unt

- 70 g zahăr

- 150 g făină

- 2 lingurițe praf de copt

- 1 plic zahăr vanilinat

- 1 linguriță esență de vanilie

Pentru servit

- 2-3 linguri miere

- nuci măcinate

Cum se prepară

Într-un vas, se freacă untul cu zahărul și zahărul vanilat pentru a obţine o cremă spumoasă. Se adaugă ouăle, se amestecă şi apoi se pun bananele mărunţite cu furculiţa. Se adaugă făina, esența de vanilie şi praful de copt şi se amestecă din nou, potrivit retete-unica.ro. Se ung formele de brioşe şi se umplu pe 3/4 cu aluat. Se dau la cuptor pentru 20 de minute. Brioșele coapte se lasă să se răcească în totalitate şi, pentru a le aduce la masă, se topeşte mierea la bain-marie. Se ung brioşele cu mierea cu ajutorul unei pensule, se presară nucile mărunţite şi lasă să se usuce puţin.

