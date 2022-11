Biscuiți cu scorțișoară. Rețeta perfectă pentru o zi de toamnă rece și ploioasă

Ingrediente

- 580 g făină

- 240 g unt

- 80 g zahăr brun

- 2 ouă

- 4 lingurițe scorțișoară

- 2 lingurițe praf de copt

- 1 linguriță sare

Cum se prepară

Untul se bate cu zahărul brun. Untul trebuie să fie la temperatura camerei. Se adaugă ouăle și se continuă mixarea până la obținerea unui amestec omogen. Separat se cerne făina amestecată cu praful de copt și scorțișoara, potrivit retete.unica.ro. Se adaugă mixul de făină peste ingredientele umede. În aluat se adaugă și sarea și se amestecă până ce obținem un aluat compact.

Biscuiții cu scorțișoară se porționează cu ajutorul unei linguri/lingurițe și se formează biluțe. Fiecare biluță se dă printr-un amestec de zahăr și scorțișoară și se adaugă în tava de cuptor tapetată cu foaie de copt. Se aplatizează puțin fiecare biluță de aluat, având grijă ca biscuiții să aibă loc de creștere.

Cuptorul se preîncălzește la 180 grade Celsius, căldură sus și jos, ventilator pornit. Biscuiții cu scorțișoară se coc timp de 12-14 minute, în funcție de cât de crocanți se doresc, apoi se scot pe un grătar și se lasă să se răcească.

Prăjitură cu frișcă și cremă de vanilie. Rețeta fabuloasă pentru musafiri

Ingrediente

Pentru blat:

5 ouă

5 linguri zahăr

5 linguri făină

jumătate pliculeț praf de copt

un praf de sare

esență vanilie

Pentru cremă:

3 gălbenușuri

3 linguri mai pline de amidon sau 4 linguri rase

100 grame zahăr

400 ml lapte

200 grame unt

esență de vanilie

În plus:

200 ml smântână pentru frișcă

ciocolată cu lapte

6-7 linguri de zahăr pentru caramelizat

Cum se prepară

"Ouăle se separă. Albușurile le batem spumă mai întâi cu praful de sare, apoi cu zahărul. Este foarte important să fie bătute până obținem o bezea fermă, care nu cade dacă întoarcem vasul. Abia apoi adăugăm gălbenușurile și amestecăm.

Punem praful de copt și făina și avem grijă să omogenizăm totul cu mișcări de jos în sus, folosind o lingură sau o spatulă. Tapetăm cu hârtie de copt o tavă cu dimensiunea 22x32 și coacem în cuptorul preîncălzit 20-30 de minute, depinde de cuptor și temperatură. Cel mai simplu e să stați cu ochii pe blat și să faceți testul cu scobitoarea.

Pentru cremă am folosit 3 gălbenușuri pe care le-am avut la congelator. Le-am frecat un pic cu zahărul, apoi am subțiat cu lapte. Am adăugat amidonul, am omogenizat, adăugând laptele în fir subțire. Apoi am pus la foc mediu la început, apoi mic, amestecând să nu se lipească. După câteva minute crema se îngroașă vizibil, semn că e gata. O dăm deoparte și adăugăm untul împreună cu esența de vanilie. Lăsam untul în cremă puțin timp ca să se topească, apoi începem să amestecăm.Acoperim crema și o dăm la rece până ce se răcește complet. Pentru a obține o cremă fină, după ce se răcește o putem mixa câteva secunde.

Între timp mixăm smântâna pentru frișcă. Ca să se bată bine, smântâna pentru frișcă trebuie ținută la rece. Este foarte important acest lucru. La fel de bine este ca și vasul în care urmează să fie mixată și paletele mixerului să fie ținute câteva minute în congelator.

Când avem totul pregătit (blatul și crema răcite) ne pregătim de final. Într-un ibric sau un vas în care ardeți zahăr de obicei, punem zahărul și lăsăm la foc mic să se topească. Amestecăm din când în când. Când va prinde o culoare frumoasă, aurie îl luăm de pe foc. Atenție! Dacă veți arde zahărul, va deveni amărui și nu va putea fi folosit.

Însiropăm blatul cu acest zahăr caramelizat. Încercați să acoperiți cât mai bine. Dacă mai e nevoie, mai caramelizați câteva linguri de zahăr. Peste blat punem crema de vanilie, pe care o întindem în strat uniform. Iar peste cremă întindem frișca și răzuim ciocolată", scrie farfuriacolorata.ro.

