Anca Hâncu, idee de mic dejun sănătos pentru un bărbat

"Este important să facem o corelație între activitatea fizică, între metabolismul nostru și caloriile pe care le aducem corpului, adică energia. Dacă avem calorii neconsumate, ele se adună și se transformă în țesut adipos care se depune în locuri pe care nu le dorim", a spus medicul Anca Hâncu.

Ce trebuie să mâncăm astfel încât să ne păstrăm silueta și starea de bine

"O zi normală înseamnă pentru un bărbat cam 2500 de kcal și 2000 de kcal pentru o femeie. Dacă e să dăm un exemplu, un bărbat ar putea consuma dimineața două ouă fierte cu două felii de pâine și o roșie; la prânz un cotlet de porc făcut la cuptor sau la grătar cu doi cartofi fierți și cu o salată de sfeclă iar seara aș propune un tartar făcut din ton cu avocado", a mai zis medicul Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Anca Hâncu, medic nutriționist, a demontat cele mai frecvente mituri legate de alimentație.

Există numeroase mituri și informații eronate în online, mai ales în privința stilului alimentar corect și sănătos. În ediția din 22 noiembrie 2021 de la Neatza cu Răzvan și Dani, doctorul Anca Hâncu, specialist în nutriție, a demontat cele mai frecvente mituri legate de alimentație.

Există super-alimente care ne protejează de răceală și de alte afecțiuni

“Sigur că orice aliment care conține vitamina C, precum spanac, broccoli, lămâi, citrice, ne va proteja și ne va aduce un beneficiu în plus în protecția imunității. Orice model alimentar sănătos înseamnă că organismul nostru are un sistem imunitar dezvoltat pentru a lupta cu orice boală”, a spus medicul Anca Hâncu.

Sunt alimente care ne îngrășa și altele care ne ajută să slăbim

“Nutriția modernă vorbește tot mai mult de modele alimentare și nu pune atât de mare presiune pe un aliment sau altul. Modele alimentare înseamnă: cantitate, calitate, ore, felul în care combinăm alimentele, în așa fel încât putem dezvolta modele sănătoase sau nesănătoase. Alimentele în sine nu ne îngrășa sau nu ne scad în greutate. Noi dacă știm că un produs are mai multe calorii, mâncăm o porție mai mică. Dacă noi mâncăm în exces un aliment hipercaloric, cu mult zahăr, cu multă grăsime și suntem sedentari, normal că acele alimente o să aducă calorii care se vor transforma în grăsime", a mai spus Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Este o dietă săracă în calorii cea mai bună metoda de slăbi?

“Evident ca avem nevoie de o dietă hipocalorică pentru a scădea în greutate, dar există niște limite, nu scădem până sub 1000 de calorii pentru că totuși corpului trebuie să ii dăm energie”, a zis medicul Anca Hâncu la Antena 1.

Dulciurile îngrașă sau nu?

“Dulciurile evident că aduc un exces caloric prin cantitatea mare de zahăr pe care o au. Avem variante: dulciuri concentrate, dulciuri procesate, cu foarte multă ciocolată, cu foarte multă cremă de unt, dar avem varianta dulciurilor gătite în casă cu zahăr mai puțin, dulciuri care sunt neprocesate. Stimulăm pe toată lumea să gătească acasă pentru că este mult mai sănătos", a spus medicul nutriționist Anca Hâncu.

Verdețurile ne ajută să pierdem în greutate

“Verdețurile au volum foarte mare și calorii puține. Dacă mâncăm o salată de 300-400 de grame, care are foarte puține calorii, și adăugăm o bucățică de brânză sau de carne sau chiar un pește, ne săturăm. Vegetalele le putem pune într-o ciorbă, astfel cu amestecul de legume cu lichid asigurăm volum dar mai puține calorii", a zis medicul la Antena 1.

