VIDEO. O maimuță se joacă pe calculator doar cu mintea și un implant Neuralink

Potrivit The Verge, Pager, un macac de 9 ani, a avut un implant de Neuralink la șase săptămâni înainte de crearea materialului. Prima oară, macacul a fost învățat să joace jocuri video cu un joystick în schimbul recompensei sub forma unui piure de banană, livrată printr-un pai de metal.

În timp ce făcea acest lucru, dispozitivul îi înregistra informațiile neuronului, predicând practic mișcările mâinii. După ce modelul a fost învățat, joystick-ul a fost deconectat de la computer, iar maimuța a jucat jocul pe care îl juca fizic... doar cu mintea.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs