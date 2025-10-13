Un italian a făcut 1 milion de euro după ce s-a dat nevăzător 50 de ani

Un bărbat care a pretins că este nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, pe o perioadă de mai bine de 50 de ani, a declarat luni poliția italiană, transmite agenția ANSA.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost surprins recent grădinărind cu unelte periculoase și făcând cumpărături, singur, în piața din localitatea sa natală, lângă Vicenza, au declarat polițiștii.

El a fost acuzat de fraudă în formă agravată, notează ANSA, potrivit Agerpres.

Cum au acționat autoritățile

Totul a început cu un control de rutină efectuat de Garda Financiară asupra beneficiarilor de prestații sociale plătite. Astfel a ieșit la iveală situația bărbatului de 70 de ani, care figura, încă din anul 1972, ca fiind beneficiar de rente și indemnizații de însoțitor pentru orbire totală.

Timp de două luni, polițiștii financiari l-au monitorizat și urmărit, filmându-l în timp ce, „fără ajutorul altor persoane și cu mare ușurință”, desfășura o serie de activități zilnice. Bărbatul obișnuia, de asemenea, să meargă la piață pentru a cumpăra legume și fructe, „pe care le examina și le selecta atent” de pe tejghea, plătind în numerar și alegând bancnotele și monedele. Acțiuni care, potrivit anchetatorilor, sunt incompatibile cu lipsa vederii, conform ilgazzettino.