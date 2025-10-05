€ 5.0889
Data publicării: 10:01 05 Oct 2025

Tragedie în Neamț: Tânăr de 21 de ani ucis și două adolescente rănite de un șofer beat
Autor: Iulia Horovei

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice a produs un grav accident noaptea trecută, în Neamț.

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit și două minore, ambele în vârstă de 15 ani, au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Siliștea - comuna Români, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Șoferul beat, un tânăr de 23 de ani

În accident a fost rănit și șoferul autoturismului, un tânăr în vârstă de 23 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe DJ158, în localitatea Siliștea, având direcția de deplasare spre Buhuși, pe un sector de drum în curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod și cu un autoturism ce se afla parcat în afara părții carosabile, ulterior răsturnându-se pe cupolă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, inspectorul principal Ramona Ciofu.

La fața locului au intervenit pompieri și cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean.

„La sosirea forțelor de intervenție, trei persoane erau ieșite din autoturism, iar o persoană în stare de inconștiență se afla în interior. Pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din interiorul autoturismului. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestuia”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, căpitanul Irina Popa.

Răniții au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Piatra-Neamț.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta va fi condamnat la închisoare cu executare, potrivit Legii „Anastasia”, scrie Agerpres. 

