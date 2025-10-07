Tecuci: Laboratorul spitalului, complet modernizat cu echipamente medicale de ultimă generație

Investiția este parte a unui proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați, în valoare totală de 15 milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate, prin care cabinetul de neurologie, laboratorul de analize și laboratorul de imagistică din Ambulatoriul spitalului tecucean vor fi dotate cu 54 de aparate medicale și accesorii de lucru de ultimă generație.

Noile echipamente vor permite realizarea analizelor medicale într-un timp mult mai scurt și cu o acuratețe ridicată. Este vorba despre:

- un analizator automat de sânge, care oferă informații detaliate despre starea de sănătate;

- un echipament pentru pacienții cu diabet, care măsoară nivelul zahărului din sânge pe termen lung (hemoglobina glicozilată);

- aparate automate pentru pregătirea și identificarea probelor de sânge;

- un analizator modern pentru urină, care depistează rapid infecțiile și alte afecțiuni.

Totul, pentru ca cei 120.000 de gălățeni din Tecuci și din comunele învecinate care se adresează spitalului să aibă acces la servicii medicale de cea mai bună calitate, chiar aici, acasă.