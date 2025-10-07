|
$
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:13 07 Oct 2025 | Data publicării: 08:30 07 Oct 2025

Tecuci: Laboratorul spitalului, complet modernizat cu echipamente medicale de ultimă generație
Autor: Crişan Andreescu

Analize Foto: Facebook Costel Fotea
 

Laboratorul de analize medicale al Spitalului „Anton Cincu” din Tecuci a fost dotat cu noi echipamente de ultimă generație, achiziționate de Consiliul Județean Galați, pentru ca pacienții să beneficieze de investigații rapide, sigure și precise.

 

Investiția este parte a unui proiect mai amplu al Consiliului Județean Galați, în valoare totală de 15 milioane de lei, derulat prin Programul Sănătate, prin care cabinetul de neurologie, laboratorul de analize și laboratorul de imagistică din Ambulatoriul spitalului tecucean vor fi dotate cu 54 de aparate medicale și accesorii de lucru de ultimă generație.

Noile echipamente vor permite realizarea analizelor medicale într-un timp mult mai scurt și cu o acuratețe ridicată. Este vorba despre:

 

- un analizator automat de sânge, care oferă informații detaliate despre starea de sănătate;

 

un echipament pentru pacienții cu diabet, care măsoară nivelul zahărului din sânge pe termen lung (hemoglobina glicozilată);

 

aparate automate pentru pregătirea și identificarea probelor de sânge;

 

- un analizator modern pentru urină, care depistează rapid infecțiile și alte afecțiuni.

 

Totul, pentru ca cei 120.000 de gălățeni din Tecuci și din comunele învecinate care se adresează spitalului să aibă acces la servicii medicale de cea mai bună calitate, chiar aici, acasă.

Pentru că sănătatea oamenilor rămâne prioritatea noastră!, a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ploaia închide școlile! Unde nu se fac ore. Anunț de ultimă oră
Publicat acum 15 minute
Peste 2000 de persoane au făcut COVID în ultima săptămână. 15 persoane au murit
Publicat acum 17 minute
FOTO Doi renumiți medici, cetățeni de onoare ai județului Maramureș
Publicat acum 30 minute
Cod Rosu de ploi abundente: Avertismentul MAI
Publicat acum 31 minute
Încetarea focului și eliberarea ostaticilor în Gaza ar putea avea loc săptămâna viitoare, spune ministrul german de externe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
Publicat pe 05 Oct 2025
Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close