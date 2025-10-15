€ 5.0885
Data publicării: 21:01 15 Oct 2025

Străinii vor putea cumpăra vize de România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
Autor: Doinița Manic

viza_71595400 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Află în articol ce presupune ”viza de aur”, varianta românească.

România ar putea introduce un program de tip „Golden Visa”, prin care investitorii străini ce aduc cel puțin 400.000 de euro în economia națională ar primi drept de ședere pentru o perioadă de cinci ani. Inițiativa legislativă aparține mai multor parlamentari PNL și a fost depusă recent în Parlament.

Potrivit proiectului, cetățenii din afara Uniunii Europene ar putea obține acest drept de ședere dacă investesc în titluri de stat, proprietăți imobiliare, fonduri de investiții sau acțiuni ale companiilor cu capital românesc. Investiția minimă trebuie să fie de 400.000 de euro, iar bunurile achiziționate trebuie păstrate cel puțin cinci ani.

Posibile riscuri

Programul, deja aplicat în mai multe state europene, a atras fonduri semnificative — peste 21 de miliarde de euro în ultimul deceniu, dar a ridicat și probleme legate de posibile riscuri privind spălarea banilor sau intrarea în UE a unor persoane cu istorii controversate.

Senatorul PNL Glad Varga, unul dintre inițiatori, spune că măsura nu oferă acces rapid la cetățenia română.

„Este vorba doar de o rezidență temporară. Vor exista verificări riguroase și aprobări prealabile înainte de efectuarea investiției”, a declarat acesta pentru Știrile Pro TV.

Exemplele Greciei și Spaniei

Exemplele altor țări arată rezultate mixte: Grecia a atras aproximativ 9.000 de investitori prin acest program, obținând 3,6 miliarde de euro, în timp ce Spania a decis recent să îl suspende, după ce peste 5.000 de beneficiari – majoritatea investind în imobiliare – au contribuit la creșterea accelerată a prețurilor locuințelor.

