România riscă amenzi uriașe pentru că nu a remediat problema "drumurilor morții". Comisia Europeană, decizie de infringement

Comisia Europeană a anunțat că a trimis o scrisoare de punere în întârziere României pentru neconformitatea legislației naționale cu Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, modificată prin Directiva (UE) 2019/1936.

Țara noastră este acuzată că nu a aplicat în mod corect dispozițiile privind tratarea celor mai periculoase tronsoane de drum și lizibilitatea semnalizării rutiere, elemente esențiale pentru reducerea accidentelor și protejarea participanților vulnerabili la trafic. Acum România riscă amenzi uriașe dacă nu remediază deficiențele semnalate de Comisie în termen de două luni.

Precizările Comisiei Europene

"Comisia solicită FRANȚEI și ROMÂNIEI să transpună corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere

Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere Franței [INFR(2025)2133] și României [INFR(2025)2134], solicitându-le să își alinieze pe deplin legislația națională la legislația UE privind siguranța infrastructurii. Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabilește măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și vehicule motorizate cu două roți) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite. Franța nu a transpus integral aceste dispoziții.

În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase tronsoane de infrastructură identificate în cursul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri de remediere planificate; de asemenea, aceasta prevede dispoziții privind necesitatea de a se acorda atenție lizibilității și detectabilității panourilor de semnalizare rutieră și marcajelor rutiere de către conducătorii auto și sistemele automate de asistență. România nu a transpus încă în mod corect aceste dispoziții. În consecință, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Franței și României, care din acest moment au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat", a transmis Comisia Europeană într-un comunicat de presă.