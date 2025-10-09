€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 11:45 09 Oct 2025

România riscă amenzi uriașe pentru că nu a remediat problema "drumurilor morții". Comisia Europeană, decizie de infringement
Autor: Doinița Manic

iohannis-a-promulgat-legeapolitia-rutiera-poate-dispune-ridicarea-vehiculelor-stationate-neregulamentar_94042700 Foto Facebook Poliția Română
 

România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene pentru că nu a transpus corect în legislația națională normele Uniunii Europene privind siguranța infrastructurii rutiere.

Comisia Europeană a anunțat că a trimis o scrisoare de punere în întârziere României pentru neconformitatea legislației naționale cu Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, modificată prin Directiva (UE) 2019/1936.

Țara noastră este acuzată că nu a aplicat în mod corect dispozițiile privind tratarea celor mai periculoase tronsoane de drum și lizibilitatea semnalizării rutiere, elemente esențiale pentru reducerea accidentelor și protejarea participanților vulnerabili la trafic. Acum România riscă amenzi uriașe dacă nu remediază deficiențele semnalate de Comisie în termen de două luni.

Precizările Comisiei Europene

"Comisia solicită FRANȚEI și ROMÂNIEI să transpună corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere Franței [INFR(2025)2133] și României [INFR(2025)2134], solicitându-le să își alinieze pe deplin legislația națională la legislația UE privind siguranța infrastructurii. Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabilește măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și vehicule motorizate cu două roți) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite. Franța nu a transpus integral aceste dispoziții.

În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase tronsoane de infrastructură identificate în cursul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri de remediere planificate; de asemenea, aceasta prevede dispoziții privind necesitatea de a se acorda atenție lizibilității și detectabilității panourilor de semnalizare rutieră și marcajelor rutiere de către conducătorii auto și sistemele automate de asistență. România nu a transpus încă în mod corect aceste dispoziții. În consecință, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Franței și României, care din acest moment au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat", a transmis Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla
Publicat acum 17 minute
Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore
Publicat acum 24 minute
Recursul în casație, modificarea de pe masa lui Ilie Bolojan, după luni de vid legislativ. Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
Publicat acum 28 minute
Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite
Publicat acum 31 minute
Proprietarul companiei care a fabricat siropul de tuse mortal pentru 17 copii, arestat de poliția indiană
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 20 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 18 ore si 54 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close