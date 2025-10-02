€ 5.0820
Data publicării: 09:19 02 Oct 2025

Rețea internațională de proxenetism și spălare de bani, destructurată de DIICOT. Un polițist ar fi fost implicat
Autor: Andreea Deaconescu

Joi dimineață, forțele de ordine au declanșat una dintre cele mai ample acțiuni din ultima perioadă împotriva criminalității organizate.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, alături de procurorii DIICOT – Structura Centrală, au descins în 46 de locații din municipiile Giurgiu și București, dar și din mai multe localități din județele Giurgiu și Ilfov. Ancheta vizează un dosar complex ce cuprinde acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.

 

Rețea internațională de exploatare a femeilor, destructurată după percheziții în trei județe

„Astăzi, 2 octombrie 2025, poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în judeţul Giurgiu, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (formată din trei structuri însumând peste 30 de membri), în scopul obţinerii unor sume considerabile de bani din înlesnirea practicării prostituţiei de către mai multe femei (concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane)”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, femeile exploatate erau transportate pe cale terestră sau aeriană în state precum Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Emiratele Arabe Unite. Ajunse la destinație, victimele erau cazate în apartamente închiriate, iar pe internet erau publicate anunțuri de prestări de servicii sexuale. Gruparea le asigura transportul la clienți, iar banii încasați reveneau aproape în totalitate membrilor organizației.

Sumele obținute, estimate la aproximativ 3,5 milioane de euro, erau reinvestite pentru a li se ascunde proveniența. Anchetatorii au stabilit că banii au fost direcționați către achiziția de automobile de lux, imobile trecute pe numele unor membri de familie sau în susținerea unor firme. „Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor. De asemenea, membrii celor trei structuri ale grupului infracţional organizat ar fi identificat şi atras noi membri şi ar fi exercitat un control permanent asupra persoanelor care practicau prostituţia, relaţionând constant cu acestea”, precizează IGPR.

 

Un polițist, acuzat că a sprijinit gruparea și a divulgat informații confidențiale

Un aspect deosebit de grav este implicarea unui polițist, care ar fi sprijinit una dintre cele trei structuri ale grupării. Conform dosarului, acesta ar fi primit sume de bani de la tinerele trimise în țările nordice sau ar fi accesat bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, oferind informații confidențiale legate de eventuale riscuri pentru membrii grupării.

În cadrul acțiunii, au fost emise peste 30 de mandate de aducere. Suspecții urmează să fie audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Operațiunea se desfășoară cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București și Ploiești, al serviciilor de profil din Giurgiu și Ilfov, dar și cu participarea jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.

