Data actualizării: 18:07 03 Oct 2025 | Data publicării: 17:44 03 Oct 2025

Restricții majore de trafic în Capitală în weekend. Străzi și bulevarde închise - Unde se oprește circulația
Autor: Tiberiu Vasile

Foto cu caracter ilustrativ: InfoTrafic București și Ilfov
 

Circulația din București va fi restricționată în weekend pe mai multe artere centrale.

Circulația rutieră din Capitală, pe mai multe străzi și bulevarde, va fi afectată în weekend de numeroase evenimente, anunță Brigada Rutieră.

Sâmbătă între orele 15:00 și 23:00

Sâmbătă, între orele 15:00 și 23:00, are loc Marșul Apărătorilor Credinței.

Programul prevede inițial adunarea participanților în Piața Victoriei (15:00 – 15:30), urmată de alocuțiuni scurte (15:30 – 17:00). Deplasarea participanților se va face apoi pe traseul: Piaţa Victoriei – bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – bd. Magheru – bd. Nicolae Bălcescu – bd. Regina Elisabeta – Calea Victoriei – Pod Naţiunile Unite – bd. Naţiunile Unite – bd. Libertăţii, cu punct de încheiere în parcarea din Piața Constituției (17:00 – 18:00). Ziua se va încheia cu discursuri și un concert între orele 18:00 și 22:30, urmate de defluirea participanților (22:30 – 23:00).

Sâmbătă și duminică între 10:00 și 22:00

Tot sâmbătă și duminică, între 10:00 și 22:00, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive al Municipiului București (PROEDUS) organizează manifestarea cultural-artistică „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Evenimentul se va desfășura pe strada Delfinului, între șoseaua Fundeni și zona uzinei, iar traficul va fi blocat pe acest segment de drum de vineri, ora 22:00, până luni, ora 6:00.

Duminică între 14:00 și 18:00

Duminică este programat Marșul diversității, desfășurat între 14:00 și 18:00.

Participanții se vor strânge între 14:00 și 15:00 în Piața Universității – Piața 21 Decembrie, urmând apoi să parcurgă traseul: Piaţa Universităţii – bd. Nicolae Bălcescu – bd. Regina Elisabeta – str. Schitu Măgureanu – Pod Izvor – Splaiul Independenţei – bd. Libertăţii – Piaţa Constituţiei. Manifestarea va continua în piață cu alocuțiuni (16:30 – 17:30), după care grupul se va dispersa complet până la ora 18:00.

Poliția rutieră precizează că vor fi instituite măsuri suplimentare

Poliția rutieră precizează că vor fi instituite măsuri suplimentare pentru fluidizarea circulației și reducerea riscului de accidente. Șoferilor li se recomandă să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate. În plus, pietonilor li se recomandă să respecte regulile de traversare și să circule exclusiv pe trotuare, conform Agerpres.

