Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României pentru faptul că țara noastră nu a respectat normele privind produsele de protecție a plantelor pentru a proteja sănătatea animalelor și a mediului.

Concret, Comisia Europeană semnalează faptul că România a continuat să emită ordonanțe de urgență pentru folosirea produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe neonicotinoide, contrar Regulamentului privind produsele fitosanitare. Țara noastră are la dispoziție 2 luni pentru pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate, iar dacă Comisia nu primește un răspuns satisfăcător, poate decide să emită un aviz motivat.

Comisia Europeană: Neonicotinoidele sunt un grup de insecticide care pot fi dăunătoare pentru polenizatori

"Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României pentru nerespectarea Regulamentului privind produsele fitosanitare („RPF”). România a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru produse de protecție a plantelor care conțin substanțe neonicotinoide, contrar RPF.

Neonicotinoidele sunt un grup de insecticide care pot fi dăunătoare pentru polenizatori, inclusiv pentru albine. În 2018, Comisia a adoptat, în temeiul RPF, regulamente de punere în aplicare care interziceau în mod expres utilizarea în aer liber pentru trei dintre acestea, și anume substanțele imidacloprid, clotianidin și tiametoxam. În pofida avertismentelor repetate din partea Comisiei, România a acordat, în total, 12 autorizații temporare de urgență în temeiul articolului 53 alineatul (1) din RPF, în 2023 și 2024, pentru utilizarea în aer liber a substanțelor imidacloprid și tiametoxam pentru semințele de cereale, de porumb și de floarea-soarelui.

Deși RPF permite statelor membre să acorde autorizații de urgență în caz de pericol grav care nu poate fi limitat prin alte mijloace rezonabile, o hotărâre preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene din ianuarie 2023 a clarificat faptul că autorizațiile de urgență pentru tiametoxam sau imidacloprid pentru tratarea semințelor care urmează să fie semănate în aer liber sunt excluse, având în vedere restricțiile explicite prevăzute în regulamentele de punere în aplicare din 2018. Comisia consideră că autorizațiile de urgență din România contravin, prin urmare RPF, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție.

Acordarea autorizațiilor de urgență poate fi considerată o practică persistentă a autorităților române. În plus, autoritățile române nu au indicat niciun plan de încetare a acordării autorizațiilor în cauză pentru viitoarele perioade de semănat. În consecință, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere României, care din acest moment are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat", transmite Comisia Europeană într-un comunicat de presă.