€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:41 09 Oct 2025

Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite
Autor: Doinița Manic

insecticide romania Comisia Europeană
 

Comisia Europeană a declanașat procedura de infringement împotriva României.

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României pentru faptul că țara noastră nu a respectat normele privind produsele de protecție a plantelor pentru a proteja sănătatea animalelor și a mediului.

Concret, Comisia Europeană semnalează faptul că România a continuat să emită ordonanțe de urgență pentru folosirea produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe neonicotinoide, contrar Regulamentului privind produsele fitosanitare. Țara noastră are la dispoziție 2 luni pentru pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate, iar dacă Comisia nu primește un răspuns satisfăcător, poate decide să emită un aviz motivat.

Comisia Europeană: Neonicotinoidele sunt un grup de insecticide care pot fi dăunătoare pentru polenizatori

"Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României pentru nerespectarea Regulamentului privind produsele fitosanitare („RPF”). România a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru produse de protecție a plantelor care conțin substanțe neonicotinoide, contrar RPF.

Neonicotinoidele sunt un grup de insecticide care pot fi dăunătoare pentru polenizatori, inclusiv pentru albine. În 2018, Comisia a adoptat, în temeiul RPF, regulamente de punere în aplicare care interziceau în mod expres utilizarea în aer liber pentru trei dintre acestea, și anume substanțele imidacloprid, clotianidin și tiametoxam. În pofida avertismentelor repetate din partea Comisiei, România a acordat, în total, 12 autorizații temporare de urgență în temeiul articolului 53 alineatul (1) din RPF, în 2023 și 2024, pentru utilizarea în aer liber a substanțelor imidacloprid și tiametoxam pentru semințele de cereale, de porumb și de floarea-soarelui. 

Deși RPF permite statelor membre să acorde autorizații de urgență în caz de pericol grav care nu poate fi limitat prin alte mijloace rezonabile, o hotărâre preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene din ianuarie 2023 a clarificat faptul că autorizațiile de urgență pentru tiametoxam sau imidacloprid pentru tratarea semințelor care urmează să fie semănate în aer liber sunt excluse, având în vedere restricțiile explicite prevăzute în regulamentele de punere în aplicare din 2018. Comisia consideră că autorizațiile de urgență din România contravin, prin urmare RPF, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție.

Acordarea autorizațiilor de urgență poate fi considerată o practică persistentă a autorităților române. În plus, autoritățile române nu au indicat niciun plan de încetare a acordării autorizațiilor în cauză pentru viitoarele perioade de semănat. În consecință, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere României, care din acest moment are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat", transmite Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

comisia europeana
insecticide
procedura de infringement
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla
Publicat acum 17 minute
Localitatea din Constanța unde s-au înregistrat peste 170l/mp de precipitații în 30 de ore
Publicat acum 24 minute
Recursul în casație, modificarea de pe masa lui Ilie Bolojan, după luni de vid legislativ. Avocatul Bărbuceanu vine cu explicații
Publicat acum 28 minute
Procedura de infringement împotriva României, declanșată de CE. Motivul: Insecticidele periculoase folosite
Publicat acum 31 minute
Proprietarul companiei care a fabricat siropul de tuse mortal pentru 17 copii, arestat de poliția indiană
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 20 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Ride-sharing, tarife record în București din cauza ploii: Cât costă o cursă de 10 km cu Bolt
Publicat acum 18 ore si 54 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close