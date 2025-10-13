€ 5.0903
Data actualizării: 19:00 13 Oct 2025 | Data publicării: 18:18 13 Oct 2025

O familie îndoliată din Constanța, la un pas să îngroape pe altcineva. Au primit un alt cadavru
Autor: Doinița Manic

sicriu Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

O familie îndoliată a primit trupul altei decedate și era cât pe ce să îngroape persoana greșită pentru că nici ei nu și-au dat seama inițial de eroare.

Caz șocant în Constanța. Familia unei bătrâne care murise a primit, din greșeală, cadavrul unei alte femei. Angajații firmei de pompe funebre au încurcat trupurile neînsuflețite și au adus la biserică sicriul în care se afla o altă persoană. Inițial nici membrii familiei nu și-au dat seamă de încurcătură. Potrivit acetora femeile semănau destul de mult. Și-au dat seama că au un alt cadavru abia cu două ore înainte de înmormântare.

Cu doar câteva minute înaintea slujbei, angajații firmei de pompe funebre au venit la biserică și i-au anunțat că s-a produs o greșeală.

„Nouă ne-a adus altă persoană în locul mamei mele. Am privegheat-o, am făcut tot ce este creștinește și acum au venit băieții că s-a comis o greșeală, că decedata care este la noi nu este mama mea” a spus fiul femeii decedate pentru Știrile Pro TV.

„Semănau oarecum, tot micuță ca ea, tot așa. Inițial, când am venit aici, am zis: măi, asta-i mama! Fratele meu care a fost aici a zis: păi cine să fie, nu vezi hainele ei?”, a mai spus acesta.

Ce s-a întâmplat apoi

Reprezentanții societății de pompe funebre au adus familiei trupul neînsuflețit al rudei cu doar câteva ore înainte de înmormântare.

„Colegii mei au făcut ieri o greșeală, o altă echipă a făcut o confuzie. Am venit dimineață la domnii...”, a spus unul dintre angajații firmei de pompe funebre.

„Noi am schimbat tura după 24 de ore, când am scos-o pe bătrânica cealaltă să o pregătim... băi, nu e asta”, a spus un alt angajat.

Acum, familia femeii decedate este hotărâtă să acționeze în instanță reprezentanții firmei pebtru eroarea comisă, deși aceștia s-au oferit să suporte toate cheltuielile.

