Micii, vedetele zilei de 1 mai. Cum să îi faci PERFECȚI: Chef Radu Dumitrescu: Bicarbonatul nu are ce să căute în mici

Au mai rămas zile numărate până de 1 mai. Ziua Internațională a Muncii este sărbătorită de români cu grătare pe care sfârâie micii, bere și alte bunătăți. Mulți aleg să cumpere micii din comerț, dar dacă în acest an vreți să fiți siguri că mâncați ceva sănătos, puteți încerca să preparați micii în casă. Nu este atât de greu, iar rezultatul cu siguranță va fi apreciat de cei dragi.

Cu porc şi vită sau cu oaie, la disc ori pe grătar, cu zeamă de oase sau fără, de 1 mai cu siguranță micii vor fi vedetele de pe mesele românilor. Numai de Ziua Internațională a Muncii românii mănâncă peste 30 de milioane de mititei iar într-un an sar de 440 de milioane, relatează Pro Tv.

Rețeta chef-ului Radu Dumitrescu. Cum să faci cei mai buni mici

Chef Radu Dumitrescu spune că bicarbonatul nu are ce să caute în mici. Bucătarul a explicat că el folosește alte tehnici pentru ca micii să devină pufoși.

″Pun 60% carne de vită și 40% berbecuț și fac un jeleu din oasele de la berbecuț și de la vită în care țin carnea doar cu sare și piper, nimic altceva. O tocăm la cuțit, după care o dăm printr-o sită foarte mare. Vreau să îmi rămână zgârciurile. O ținem în jeleul ăsta și abia a doua zi, când sunt gata de făcut, îi mai lăsăm vreo 6 ore la frigider, îi condimentăm, cu cimbru, rozmarin, usturoi, dar nu punem usturoiul ras așa, îl coacem puțin, ca o pastă, pentru că nu vreau să îmi lucreze când intră la frigider, știm că usturoiul la frigider lucrează dacă îl ținem mult și nu punem bicarbonat sau chestii din astea ca să fie pufoși. Vor fi pufoși oricum.″⁣, a explicat chef Radu Dumitrescu.

Radu Dumitrescu a explicat și de ce majoritatea românilor pun bicarbonat în mici.

"Este bicarbonat pentru că majoritatea rețetelor vin dintr-o vreme în care nu toată lumea avea neapărat frigider. Bicarbonatul în mic are 2 roluri de conservant şi să fie pufos, când foloseşti materie primă şi ai tehnici corecte nu trebuie să pui bicarbonat, micii vor fi pufoși şi zemoşi. Bicarbonatul, din punctul meu de vedere, nu are ce să caute în mici. Dacă îi facem noi, să fim atenți să folosim ingrediente de calitate. În compoziţia de mici nu se pune muşchi de vită, se pun părţile de la şold de la gât unde e grăsimea aia, grăsimea are rolul ei.", a explicat chef Radu Dumitrescu.

