Data publicării: 12:21 04 Oct 2025

Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională. ”Indiferența continuă crima”
Autor: D.C.

manifest-violenta-green-woman
 

De la începutul anului 2025, 45 de femei au fost ucise în România, în propria lor casă — de către parteneri sau membri ai familiei. În 2024, au fost raportate 59.000 de cazuri de violență domestică.

Cifrele reale sunt însă mult mai mari, multe drame fiind ascunse în tăcere. În acest context dramatic, la Biblioteca Națională a României, s-a desfășurat conferința „Manifest Green Woman – Manifest Non-Violență – Manifest Femeia Puternică”. Evenimentul a reunit jurnaliști, oameni de cultură, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat, într-un apel comun pentru acțiune și schimbare de mentalități. Cu acest prilej a fost lansat Manifestul pentru Non-Violență, Respect și Egalitate.
Manifestul cere respingerea categorică a oricărei forme de violență; plasarea respectului și egalității în centrul societății; educarea noilor generații în spiritul non-violenței; implicarea reală a statului în protejarea victimelor și pedepsirea agresorilor;  solidaritate între instituții, mass-media, societate civilă și mediul privat;  sprijin concret pentru victime.
 
Lavinia Șandru, inițiatoarea Manifestului, a subliniat gravitatea situației. „Acest Manifest este o consecință firească a momentelor grele prin care trece societatea românească, a spus Șandru. Doar în acest an, 45 de femei au fost ucise în propriile case, poate cu copiii de mână, de cei care trebuiau să le protejeze. E educația o soluție? E creșterea nivelului cultural o soluție? E conștientizarea femeii că trăiește într-un mediu nociv o soluție? Da. Toate, împreună.”
„Am ajuns să consumăm moartea ca pe o știre banală, a spus Dan Constantin, președinte UZPR, atrăgând atenția asupra normalizării violenței. Dar, am convingerea că societatea românească poate rezolva această problemă, a continuat jurnalistul, prin schimbarea mentalităților.”
Bogdan Gheorghiu, directorul Bibliotecii Naționale, a subliniat rolul implicării civice, atrăgând atenția că neimplicarea nu e neutralitate, ci complicitate. ”Doar implicându-ne putem combate acest fenomen”, a spus Gheorghiu.
 
Psiholoaga Gabriela Bădăluță a atra atenția că violența începe cu gesturi mici. ”Avem nevoie de mai multă psihologie în educație, de psihoeducație și blândețe pentru a rupe acest cerc, a spus Bădăluță.
Psihoterapeuta Mihaela Filip aa dăugat că este vital să existe locuri unde femeile să poată cere ajutor și să primească sprijin real, iar Simona Man, fost secretar de stat a conbsiderat că fiecare femeie moartă după ce a cerut ajutor reprezintă un eșec al sistemului. Eșec care nu mai poate fi acceptat.  Thomas Moldovan, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport crede că sportul și educația pot convinge și bărbații că abuzul nu e putere, ci rușine.”
 
„Cel mai greu este să judeci un caz de violență împotriva unui copil. Soluția nu poate fi individuală — trebuie să construim mecanisme reale de protecție și sprijin”, a spus avocatul Daniel Florea, fost judecător și primar al sectoruli 5.

