Mamă, ucisă pe trecerea de pietoni în Berceni. Era cu copilul de doi ani, rănit grav

UPDATE 2

Bărbatul care a ucis o mamă pe o trecere de pietoni din Berceni și a rănit-o pe fetița acesteia, în vârstă de 2 ani, este un împătimit al vitezei, conform imaginilor de pe rețelele de socializare.

„Când toți îți zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos, la 3 dimineața”, este unul dintre mesajele regăsite în postările sale.

Mama ucisă pe trecerea de pietoni a fost proiectată în două mașini de pe contrasens

UPDATE: Femeia care a murit, luni, după ce a fost lovită de o mașină pe șoseaua Berceni din București, fiind și cu un copil de 2 ani în cărucior, a fost proiectată în alte două autovehicule de pe sensul opus.



Cele două autovehicule erau în așteptare, în coloană, iar toți cei trei șoferi au fost testați cu aparatura din dotare a Brigăzii Rutiere.



„În urma cercetărilor desfășurate la fața locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.



Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului inițial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule.



Conducătorul auto care a surprins și accidentat inițial pietonii a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.



Toți cei trei șoferi au fost conduși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, conform prevederilor legale.

Știrea inițială

Un copil de 2 ani, aflat într-un cărucior, a fost rănit, iar mama sa a murit, după ce au fost loviți de un autoturism, luni după-amiază, pe șoseaua Berceni din București.

„La data de 13 octombrie, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe șoseaua Berceni nr. 50.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe șoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior)”, informează Brigada Rutieră.

Femeia a decedat pe loc. Copilul, transportat la spital

În urma impactului, femeia a decedat, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier în zonă se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor rutieri, pe șoseaua Berceni, sensul de mers către DNCB (Centura Capitalei), potrivit Agerpres.