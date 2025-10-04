€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:49 04 Oct 2025

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Nepal
Autor: Iulia Horovei

nepal Image by sagar sardar from Pixabay
 

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Federală Democratică Nepal.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Federală Democratică Nepal asupra faptului că, potrivit Departamentului pentru Hidrologie și Meteorologie din acest stat, în perioada 4 - 6 octombrie 2025, capitala Kathmandu și alte zone din țară vor fi afectate de fenomene meteo extreme - ploi abundente care ar putea genera inundații și alunecări de teren. 

În acest context, pot fi înregistrate restricționări ale traficului rutier (în special către și dinspre capitala Kathmandu) și perturbări ale traficului aerian.

Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție în zonele afectate, să evite deplasările care nu sunt strict necesare, iar, în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la alunecări de teren sau inundații în zona în care se află, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să monitorizeze îndeaproape mass-media locală.

Asistență pentru cetățenii români

MAE recomandă cetățenilor români aflați în R.F.D. Nepal să consulte pagina web a Departamentului pentru Hidrologie și Meteorologie din acest stat (https://www.dhm.gov.np). Autoritățile locale informează că  străinii aflați în dificultate din cauza vremii extreme pot apela numărul de urgențe 1144 (Tourism Crisis Hotline) al poliției turistice.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon dedicat urgențelor consulare al Ambasadei României la New Delhi (+91 81 30303444).

MAE recomandă consultarea paginilor web https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie) și https://www.newdelhi.mae.ro.

 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atentionare de calatorie
nepal
mae
ministerul afacerilor externe
asistenta consulara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Victorii pentru Arsenal şi Manchester United în Premier League
Publicat acum 1 ora si 44 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Nepal
Publicat acum 2 ore si 8 minute
Rapid o învinge pe Farul şi urcă pe primul loc în Superliga
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Bloc de 10 etaje, cuprins de flăcări în Arad: O femeie, în stare gravă
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Primărița care a cheltuit zeci de mii de euro din bani publici pe haine de lux a expus toate cheltuielile colegilor săi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close