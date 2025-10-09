Legătura surprinzătoare dintre postatul pe Facebook și starea de bine. Prof. Pânișoară: Scade stresul și anxietatea

Profesorul universitar Ovidiu Pânișoară a explicat de ce pe unele persoane, faptul că își postează anumite evenimente din viață pe rețelele sociale, precum ar fi Facebook sau Instagram, îi face să se simtă mai bine. Se pare că fenomenul a fost studiat de psihologi.

"Am fost învățați să “ținem în noi”, să nu ne dovedim vulnerabili (pentru că alte persoane ar putea “profita” de pe urma dezvăluirilor noastre).

Ovidiu Pânișoară: Așadar, nu va mai faceți mustrări de conștiință când postați “toate cele”

Totuși, realitatea se pare că este alta: astfel, Hutchison, Thomas și Takarangi, (apud Linder, 2025) au analizat cum îi influențează pe oameni dezvăluirile evenimentelor din viața lor pe Facebook. Autorii au descoperit că partajarea acestor evenimente a dus la o stare mai bună la nivel general, o calitate mai bună a somnului și o scădere a stresului și anxietății.

Așadar, nu va mai faceți mustrări de conștiință când postați “toate cele”… este de bine!", a scris profesorul universitar Ovidiu Pânișoară pe pagina lui de Facebook.