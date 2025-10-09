€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:04 09 Oct 2025 | Data publicării: 13:53 09 Oct 2025

Legătura surprinzătoare dintre postatul pe Facebook și starea de bine. Prof. Pânișoară: Scade stresul și anxietatea
Autor: Doinița Manic

android-telefon_76273800 Sursa: Pexels
 

Profesorul universitar Ovidiu Pânișoară spune că este benefic să postăm evenimente din viața noastră pe rețele sociale.

Profesorul universitar Ovidiu Pânișoară a explicat de ce pe unele persoane, faptul că își postează anumite evenimente din viață pe rețelele sociale, precum ar fi Facebook sau Instagram, îi face să se simtă mai bine. Se pare că fenomenul a fost studiat de psihologi.

"Am fost învățați să “ținem în noi”, să nu ne dovedim vulnerabili (pentru că alte persoane ar putea “profita” de pe urma dezvăluirilor noastre).

Ovidiu Pânișoară: Așadar, nu va mai faceți mustrări de conștiință când postați “toate cele”

 

Totuși, realitatea se pare că este alta: astfel, Hutchison, Thomas și Takarangi, (apud Linder, 2025) au analizat cum îi influențează pe oameni dezvăluirile evenimentelor din viața lor pe Facebook. Autorii au descoperit că partajarea acestor evenimente a dus la o stare mai bună la nivel general, o calitate mai bună a somnului și o scădere a stresului și anxietății.

Așadar, nu va mai faceți mustrări de conștiință când postați “toate cele”… este de bine!", a scris profesorul universitar Ovidiu Pânișoară pe pagina lui de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

retele sociale
Ovidiu Panisoara
stres
anxietate
facebook
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
De noaptea minții! Cu cine a ajuns să se compare Cărtărescu după ce a ratat iar Premiul Nobel / foto în articol
Publicat acum 27 minute
Avertizare de avalanșă în Carpați: Stratul de zăpadă depășește 80 de centimetri în zonele înalte
Publicat acum 58 minute
Incident într-o parcare supraetajată din Sectorul 6: O mașină a căzut după ce platforma s-a rupt / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Kremlinul recunoaște responsabilitatea în prăbușirea avionului azer. Anunțul lui Putin
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Imaginile zilei cu Rubio care îi palmează lui Trump un bilețel. Ce scria pe hârtie / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 16 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat pe 07 Oct 2025
Ce urmează să apară la Praid în locul salinei: Soluția surprinzătoare care ar putea salva turismul
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close