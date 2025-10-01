La mai bine de o săptămână de la incidentul cu o dronă civilă de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) a răspuns solicitării de informații transmise de DC NEWS, după ce redacția noastră a cerut mai multe clarificări.

Astfel, în răspunsul său, instituția recunoaște faptul că incidentul produs în data de 19 septembrie a reprezentat "un risc ridicat pentru siguranță" pasagerilor.

"Operarea neautorizată a UAS în spațiul aerian controlat, în special pe direcțiile de apropiere/aterizare, reprezintă un risc ridicat pentru siguranță, prin potențial de coliziune sau prin necesitatea unor manevre de evitare. Tocmai de aceea, ROMATSA, în cooperare permanentă cu CNAB, AACR și structurile competente de securitate, aplică proceduri şi măsuri de coordonare operaţională menite să diminueze riscurile și să asigure desfășurarea operațiunilor aeriene în condiții de siguranţă", ne-a transmis ROMATSA.

Care este stadiul investigației

Cât despre stadiul investigației, instituția a precizat: "Potrivit înregistrărilor operaționale ROMATSA, la 19 septembrie 2025, ora 12:43 UTC (15:43 ora locală), o aeronavă aflată în procedură de apropiere pentru aterizare pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Bucureşti a raportat prezența unei drone la aproximativ 3 km de pragul pistei 26R. Aeronava a aterizat în siguranţă pe pista 26L la 12:45 UTC (15:45 local). Incidentul a fost notificat imediat către CNAB, AACR şi celelalte autorități competente. Evenimentul face, în prezent, obiectul unei anchete derulate în cooperare AACR - CNAB - ROMATSA, aşa cum a fost precizat în comunicatul de presă, emis de CNAB în coordonare cu ROMATSA".

De ce Aeroportul Otopeni nu a fost închis

Întrucât în seara incidentului au existat voci care au susținut că în cazul unui astfel de incident se impunea și închiderea Aeroportului Otopeni, DC NEWS a cerut clarificări și în acest sens. ROMATSA a subliniat că "operarea dronelor în proximitatea aeroporturilor, zborul este interzis fără avize/autorizații specifice", dar a precizat că "restricționarea sau întreruperea temporară a operațiunilor" pe aeroporturi sunt măsuri care se dispun punctual, nu automat. Înțelegem din acest răspuns că în cazul incidentului din 19 septembrie, ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) nu au considerat necesar acest lucru.

"Operarea dronelor (UAS) este strict reglementată; în proximitatea aeroporturilor, zborul este interzis fără avize/autorizații specifice. În astfel de situații, controlorii de trafic aerian aplică proceduri standard de siguranță (informare imediată a traficului afectat şi autorităților competente, coordonare operațională şi evaluare a riscului).

Măsuri precum restricționarea sau întreruperea temporară a operațiunilor nu sunt automate; ele se dispun punctual, în funcție de evaluarea riscului, în coordonare cu autoritatea aeroportuară (CNAB) şi structurile de securitate/ordine publică", ne-a mai transmis ROMATSA.

Incidente similare la Otopeni în ultimii doi ani

Am întrebat și câte astfel de incidente au existat pe Aeroportul Otopeni în ultimii doi ani.

"În ultimii doi ani, ROMATSA a înregistrat trei cazuri de observare sau raportare a unor drone în proximitatea Aeroportului Internațional „Henri Coandă".", a răspuns ROMATSA.

Precizăm că ulterior incidentului din data de 19 septembrie, alte două cazuri similare au fost raportate în zilele de 28 și 29 septembrie, tot pe Aeroportul Otopeni.

Cum sunt prevenite aceste incidente

Cât despre măsurile preventive pe care le întreprinde, instituția spune: "ROMATSA cooperează permanent cu CNAB, AACR şi celelalte autorități pentru monitorizarea, notificarea şi descurajarea operărilor neautorizate de drone în zona aeroportuară. Sunt desfăşurate campanii de informare publică pentru utilizatorii de drone şi sunt susținute măsuri de reglementare suplimentare, precum introducerea de sisteme tehnice care să împiedice intrarea dronelor în zone interzise (baraje electronice) sau obligativitatea ca acestea să poată fi identificate de la distanță de către autorități".

Misteriosul proprietar al dronei

Am vrut să aflăm și dacă a fost identificat proprietarul dronei respective și care sunt măsurile legale luate împotriva acestuia, dar ROMATSA nu ne-a răspuns la această întrebare, susținând că "identificarea operatorului/proprietarului şi stabilirea măsurilor legale aferente revin autorităţilor abilitate (AACR, structuri ale MAI, Parchet). ROMATSA nu are atribuții de sancţionare în astfel de cazuri, rolul său fiind notificarea/coordonarea operațională pentru siguranța traficului".

În consecință DC NEWS a transmis o solicitare de informații și către MAI. Precizăm totodată că Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) încă nu ne-a răspuns la solicitarea formulată în data de 19 septembrie.