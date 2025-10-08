€ 5.0916
Data actualizării: 10:02 08 Oct 2025 | Data publicării: 09:14 08 Oct 2025

Incident grav la Rafinăria Năvodari. Scurgerile de amoniac au pus în alertă Garda de Mediu: A fost contaminat aerul și solul
Autor: Tiberiu Vasile

Incident grav la Rafinăria Năvodari. Scurgerile de amoniac au pus în alertă Garda de Mediu A fost contaminat aerul și solul Sursa Foto: Facebook Garda de Mediu
 

Autoritățile sunt în alertă la Rafinăria Năvodari, unde scurgerile de amoniac au contaminat aerul și solul, potrivit Gărzii de Mediu.

Autoritățile de mediu au declanșat o alertă majoră la Rafinăria Năvodari, după ce inspectorii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au descoperit o scurgere de amoniac în una dintre instalațiile complexului. În urma constatărilor, s-a dispus oprirea temporară a instalației în cel mult 72 de ore, până la remedierea completă a defecțiunilor și eliminarea riscurilor.

Controlul GNM a avut loc între 9 septembrie și 6 octombrie 2025, ca răspuns la numeroasele sesizări primite de la locuitorii din zonă, care reclamau un miros puternic de amoniac, mai ales în timpul nopții. Rafinăria din Năvodari, clasificată drept obiectiv industrial de nivel superior SEVESO, reprezintă un punct sensibil din perspectiva siguranței mediului, iar scurgerile de substanțe toxice pot genera consecințe grave asupra sănătății oamenilor și ecosistemului local.

Scurgere activă de amoniac în instalația de frig încă din iulie 2025

Verificările au scos la iveală deficiențe majore: coroziuni, pierderi de etanșeitate și o scurgere activă de amoniac în instalația de frig. Mai mult, comisarii au descoperit că operatorul nu a informat autoritățile despre această problemă, deși pierderile au fost semnalate încă din luna iulie 2025, în sistemul de apă de răcire.

„Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar consumul său neobișnuit de mare indică o pierdere semnificativă în instalație. De exemplu, doar în luna septembrie aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7.000 de kilograme”, au precizat reprezentanții GNM.

Eliberări necontrolate de gaze și substanțe periculoase în atmosferă și în sol

Pe lângă scurgerea principală, echipele de control au identificat și eliberări necontrolate de gaze și substanțe periculoase în atmosferă și în sol, cauzate, cel mai probabil, de uzura accentuată a sistemului. În consecință, Garda de Mediu a impus oprirea imediată a instalației de frig și punerea acesteia în siguranță, tratând scurgerea de amoniac ca o urgență de grad înalt.

Totodată, autoritățile au cerut revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, astfel încât fluxul de amoniac să fie inclus clar în documentația tehnică. Operatorul trebuie să prezinte facturile de achiziție, rapoartele privind incidentele din perioada iulie–septembrie 2025 și dovezile privind măsurile de remediere.

Pentru neraportarea incidentului și nerespectarea obligațiilor legale, compania riscă o amendă între 150.000 și 500.000 de lei. Garda Națională de Mediu a subliniat că siguranța locuitorilor din zonă și protejarea mediului rămân prioritare, iar controalele la Rafinăria Năvodari vor continua până la eliminarea tuturor neregulilor.

rafinarie
rafinaria navodari
amoniac
alerta rosie
garda de mediu
