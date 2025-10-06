Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Restricţii de circulaţie în Iași

Primăria Iași anunță că organizarea numeroaselor manifestări din cadrul "Sărbătorilor Iaşului", cât şi a pelerinajului organizat la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei cu prilejul hramului Sf Cuvioase Parascheva, va impune o serie de modificări şi restricţii ale traficului autovehiculelor.



Potrivit unui comunicat de presă, în perioada 8 - 15 octombrie se închide - în funcţie de necesităţi, amploare şi numărul de persoane participante - circulaţia rutieră pe arterele din centrul Iaşiului.

Străzi închise





Astfel, în această perioadă, pentru a fi organizat traseul pelerinilor va fi închisă circulaţia rutieră str. Arh. G. M. Cantacuzino (pe sectorul cuprins între str. Cloşca şi str. Colonel Langa), str. Iordachi Lozonschi (în perimetrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă), str. Iordachi Lozonschi (pe sectorul cuprins între str. Petru Movilă şi str. Cloşca), str. Petru Movilă (pe sectorul cuprins între str. Iordachi Lozonschi şi str. Uzinei), stradela Uzinei (pe sectorul cuprins între str. Petru Movilă şi str. Morilor), str. Morilor (pe sectorul cuprins între str. Uzinei şi str. Alexandru Ipsilanti Vodă), str. Alexandru Ipsilanti Vodă (pe sectorul cuprins între str. Morilor şi str. Sf. Andrei), str. Sf. Andrei (pe sectorul curpns între str. Alexandru Ipsilanti Vodă şi str. Iancu Bacalu), str. Iancu Bacalu (pe sectorul cuprins între str. Sf. Andrei şi bd. Regele Ferdinand I), bd. Regele Ferdinand I (pe sectorul cuprins între Podu Roş şi str. Iancu Bacalu).



De asemenea, pentru procesiunea "Calea Sfinţilor", care va fi organizată în seara zilei de duminică, 12 octombrie, în intervalul orar 18.30 - 21.00, se închide, respectiv, restricţionează, traficul rutier pe str. I. C. Brătianu (pe sectorul cuprins între bd. Ştefan cel Mare şi str. Cuza Vodă), str. Cuza Vodă (pe sectorul cuprins între str. I. C. Brătianu şi str. Armeană), str. Armeană (pe sectorul cuprins între str. Cuza Vodă şi str. Costache Negri), str. Costache Negri (pe sectorul cuprins între str. Armeană şi bd. Ştefan cel Mare), bd. Ştefan cel Mare (pe sectorul cuprins între str. Costache Negri şi str. I. C. Brătianu).

Ar putea fi închise și alte străzi, în funcție de necesitate





Totodată, pe 14 octombrie, între orele 7.00 - 14.00 se va fi închide, respectiv, restricţiona, funcţie de situaţie, circulaţia autovehiculelor în timpul oficierii Slujbei Liturgice de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pe bd. Ştefan cel Mare (pe sectorul cuprins între str. Costache Negri şi str. I. C. Brătianu), str. I. C. Brătianu (între bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi str. Cuza Vodă), str. Agatha Bârsescu (între str. I. C. Brătianu şi str. Mănăstirea Dancu).



"Poliţia Rutieră, Jandarmeria şi Poliţia Locală vor lua şi alte decizii punctuale privind restricţionarea / închiderea circulaţiei rutiere în diferite zone, în funcţie de necesităţi, pentru buna desfăşurare a evenimentelor incluse în Sărbătorile Iaşului", transmite, în comunicat, Primăria Iaşi.