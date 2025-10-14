Galați: Se montează heliportul de la Spitalul Județean

"Pe șantierul parcării supraetajate se lucrează intens și la camera de gardă și pasarela UPU, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

De asemenea, se montează se montează elementele structurii de rezistență penteu heliportul SMURD, care va fi amplasat la ultimul nivel al clădirii. Heliportul va fi unul modern, dotat inclusiv cu sistem de aterizare pe timp de noapte, ceea ce va permite intervenții în situații de urgență 24 de ore din 24.

În paralel, se lucrează la amenajarea camerei de gardă și la structura pasarelei de transfer direct către UPU, care vor asigura un transfer rapid al pacienților și vor reduce semnificativ timpul de intervenție, un factor esențial în salvarea vieților aflate în situații critice.

Constructorii mai desfășoară lucrări și la structura fațadei ventilate, o componentă importantă în asigurarea eficienței energetice și a aspectului modern al construcției.

Noua parcare supraetajată va avea o capacitate de peste 460 de locuri. Pe lângă heliport și pasarela de transfer, clădirea va fi dotată și cu două lifturi exterioare, care vor facilita accesul rapid și sigur către toate nivelurile.