Ce scrie presa internațională despre rebeliunea lui Prigojin și războiul indirect împotriva lui Putin

Liderul grupării paramilitare Wagner a acuzat vineri armata rusă că a efectuat lovituri asupra taberele luptătorilor săi din spatele frontului ucrainean provocând 'un număr foarte mare de victime'.

Drept replică, Ministerul rus al Apărării a declarat vineri mai devreme că rapoartele care circulă pe rețelele de socializare care susțin că Forțele Armate Ruse au lansat o lovitură în „taberele PMC Wagner” sunt false. Ministerul a mai spus că forțele ruse continuă să efectueze misiuni de luptă pe linia de angajare cu forțele ucrainene.

Cu toate acestea, tensiunile au escaladat, iar Prigojin a pornit o adevărată rebeliune, ajungând cu tancurile în Rostov pe Don.

Mai multe postări de pe canalele regionale de Telegram au informat că, în cursul nopții și al dimineții de 24.06.2023, luptătorii PMC Wagner au preluat controlul asupra tuturor clădirilor administrative ale forțelor de securitate din Rostov pe Don, inclusiv a Statului Major al Regiunii Militare Sud.

„Acțiunea aceasta este precum o sabie cu două tăișuri. Pentru Ucraina, momentul problemelor Rusiei nu ar putea fi mai bun.

Chiar în timp ce Kievul se obișnuia cu ideea că operațiunea contraofensivă promisă de mult nu va expulza forțele ruse în acest an, poate chiar nici în următorul, a venit un colac de salvare.

În condițiile în care armatele Kremlinului și Wagner sunt preocupate acum de propria lor luptă, acest lucru înlătură de pe câmpul de luptă unele dintre cele mai eficiente forțe de luptă ruse.

Și mai important, această provocare a Moscovei ar putea submina serios moralul trupelor sale care au echipaj pe toate acele linii defensive fortificate pe care Ucraina încearcă să le spargă.

Într-o lume ideală, totul se termină cu Rusia anulând războiul și retrăgându-și trupele din Ucraina. Dar este puțin probabil să fie atât de simplu.

Unii din Occident ar putea să-și facă griji cu privire la un posibil colaps al statului rus, un gând care ne poate da fiori, în condițiile în care vorbim despre o națiune cu peste 4.000 de focoase nucleare.

Un alt rezultat posibil este că provocarea lui Prigojin la Kremlin va fi de scurtă durată, forțele sale fiind nevoite să se predea.

Dar orice s-ar întâmpla în continuare, faptul e consumat. Șeful mercenar care a obținut Rusiei singurul succes semnificativ în ultimele luni, la Bakhmut, a spus poporului rus că întregul pretext pentru invazie a fost o minciună, iar amenințarea din Ucraina a fost inventată”, a transmis corespondentul BBC, Frank Gardner.

„Acesta este un moment foarte semnificativ. Prezintă o oportunitate enormă pentru Ucraina. M-aș aștepta ca Kievul să-și intensifice contraofensiva. Este greu de știut cum va reacționa Rusia, dar vor exista tulburări în structurile militare rusești, de la pozițiile terestre până la vârf”, a scris corespondentul Luke Harding.

Extraordinary - and a long night ahead: tanks in the streets of #Moscow and Rostov; open warfare between Prigozhin and the Kremlin/FSB; pleas from Russian generals for Wagner to call off its "state coup". All of which present significant opportunities for #Ukraine in coming days https://t.co/ezeE2s8kRH