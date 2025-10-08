Caz tragic în Dâmbovița: O femeie și fiul ei, găsiți morți în casă după un incendiu. Mama, cu datorii, l-ar fi provocat intenționat

O femeie în vârstă de 43 de ani și fiul ei, în vârstă de cinci ani, au murit într-un incendiu produs la o locuință din comuna dâmbovițeană Pietrari, satul Valea.

Polițiștii, alertați de o vecină

Potrivit surselor judiciare, focul ar fi fost provocat chiar de către femeie, conform Agerpres.

„În această dimineață, 8 octombrie, în jurul orei 05:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Voinești au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, și a afirmat că intenționează să se sinucidă, dând foc încăperii.

Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii au identificat, din nefericire, două persoane decedate: femeia de 43 de ani și fiul acesteia”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.

Gestul extrem, cauzat de probleme financiare

Femeia ar fi recurs la acest gest extrem fiind afectată de datorii acumulate în urma achiziționării unui autoturism, potrivit acelorași surse. Soțul femeii este plecat la muncă în Germania, au mai precizat sursele citate anterior.

„Pompierii au pătruns în locuință, unde au găsit două persoane în stare de inconștiență. Acestea au fost extrase și preluate de echipajul SMURD prezent la fața locului. Este vorba despre o femeie de 43 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 5 ani.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, cele două persoane nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate. Incendiul a fost lichidat prompt. Acesta a afectat materiale textile pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, iar întreaga locuință a fost inundată cu fum”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor.

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă de izbucnire a incendiului acțiunea intenționată de aprindere.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.