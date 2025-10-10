BOR, reacție la strategia LGBT adoptată de Comisia Europeană prin care copiii și-ar putea schimba genul

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a reacționat, vineri, într-o postare pe Facebook, față de noua strategie LGBT adoptată de Comisia Europeană, prin care copiii își pot schimba singuri genul, indiferent de vârsta pe care o au.

„Opțiunea de schimbare a sexului indiferent de vârstă este cea mai recentă „strategie” la nivel european.

În timp ce suntem confruntați cu un spor demografic negativ (numărul de decese este mai mare decât numărul nașterilor), cu o îmbătrânire accelerată a populației la nivel european, cu o descreștere alarmantă a numărului de familii cu copii, acum vedem și tinerele generații împinse la o confuzie fără precedent în perioada cea mai vulnerabilă a vieții lor.

Din fericire, strategia nu este obligatorie la nivelul statelor membre, ci doar „recomandată” acestora – ea poate fi adoptată sau, după caz, lăsată deoparte.

În Cartea Facerii stă scris clar: „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie” (Facerea 1, 27).

A făcut bărbat și femeie.

Și i-a făcut să rămână astfel, nu să se joace cu propria identitate după bunul plac.

Indiferent de vârstă“, a scris, pe Facebook, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.