Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 11:47 30 Sep 2025

Bonusul de pensionare la Romsilva, limitat la un salariu. Schimbare majoră în sistemul de beneficii
Autor: Andreea Deaconescu

romsilva FOTO: Agerpres
 

Noul act adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva limitează la un salariu bonusul de pensionare pentru angajaţii Romsilva.

Măsura are rolul de a corecta o discrepanţă majoră şi de a reda sustenabilitatea financiară sistemului de beneficii, a anunţat marţi Ministerul Mediului, printr-un comunicat.

Vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră.

Actul adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva a fost semnat în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură "SILVA" şi va intra în vigoare la 1 octombrie 2025. Documentul aduce modificări importante în ceea ce priveşte beneficiile acordate angajaţilor, precizează instituţia citată.

"Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obţinuţi din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcţionate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcţii de birou sau către cei cu venituri mari. Au fost reduse bonusurile excesive şi am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie - la angajaţii cu venituri mici şi la familiile lor", a declarat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Actul adiţional schimbă modul de acordare a lemnului de foc pentru angajaţi şi dacă, până acum, acest drept era garantat tuturor, indiferent de nivelul salarial, de la 1 octombrie, beneficiul va fi acordat prioritar, celor cu venituri mai mici decât salariul mediu brut pe economie. Măsura limitează accesul la această facilitate pentru categoriile cu venituri ridicate, a subliniat MMAP. Restul angajaţilor, cu salariul peste acest prag, vor avea dreptul la o cantitate mai mică de lemn de foc faţă de ce aveau până la acest moment.

"Contextul acestor schimbări ţine de necesitatea de a reechilibra resursele financiare şi de a orienta beneficiile către cei care desfăşoară activitate în teren, adesea în condiţii dificile", se mai arată în comunicat.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional. 

romsilva
