Data publicării: 23:14 04 Oct 2025

Bloc de 10 etaje, cuprins de flăcări în Arad: O femeie, în stare gravă
Autor: Iulia Horovei

pompier-incendiu-unsplash_84383600 foto ilustrativ Unsplash
 

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament aflat într-un bloc cu 10 etaje din Arad.

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, într-un apartament aflat într-un bloc cu zece etaje din Arad, o femeie fiind scoasă din locuință în stare de inconștiență, iar alte două au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Focul a izbucnit la etajul 9

Incendiul a izbucnit într-un bloc de pe Calea Aurel Vlaicu, la etajul nouă din cele zece ale clădirii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

25 de persoane evacuate

Pompierii au evacuat aproximativ 25 de persoane de la ultimele etaje ale blocului, iar din locuința afectată de foc a fost extrasă o femeie în stare de inconștiență. Aceasta a fost transportată la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean.

Totodată, alte două femei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate cu ambulanțele la spital. Una a suferit o intoxicație cu fum, iar cealaltă a făcut un atac de panică, potrivit Agerpres.

 
 
 
 

incendiu
arad
bloc cu 10 etaje
atac de panica
femeie inconstienta
