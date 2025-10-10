Bicicletele și trotinetele electrice, conduse doar cu permis. Regulile pentru a obține categoria AM1

Românii care folosesc trotinete și biciclete electrice pentru a se deplasa prin oraș ar putea avea nevoie în viitorul apropiat de un permis de conducere special, denumit categoria AM1. Un proiect de lege a fost depus în acest sens îm Parlament.

În prezent, pentru a utiliza un astfel de vehicul, singura condiție este ca persoana să dovedească că are mai mult de 14 ani, iar bicicletele și trotinetele electrice nu sunt înmatriculate. Totuși, dacă legea va fi adoptată, regulile se vor schimba.

„Astfel, în momentul de faţă, trotinetele şi bicicletele electrice pot fi conduse de persoane care au împlinit 14 ani, fără a fi necesar vreun test pentru verificarea cunoştinţelor teoretice referitoare la legislaţia rutieră. De asemenea, aceste vehicule nu sunt înregistrate sau înmatriculate. În primele opt luni au fost înregistrate 2 decese şi 32 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele şi bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice. Situaţia este agravată şi de faptul că poliţiştii nu sunt dotaţi cu mijloacele tehnice necesare pentru identificarea conducătorilor de trotinete şi biciclete electrice care depăşesc limitele de viteză stabilite prin lege.

Mai mult, conducătorii trotinetelor şi bicicletelor electrice nu au niciun fel de asigurare obligatorie, ceea ce duce la o incertitudine asupra recuperării de către victime a pagubelor materiale şi morale. Acest aspect va trebui reglementat printr-un act nomativ separat, deoarece statele UE au fost obligate din 2021 să introducă asigurările obligatorii pentru conducătorii de trotinete şi biciclete electrice, dar noi nu avem încă o legislaţie în acest sens”, se precizează în expunerea de motive a inițiativei legislative.

Probe teoretice și practice pentru obținerea permisului AM1

Proiectul de lege este ințiativa senatorului Robe Liviu Sorin, iar în acest moment se află în dezbatere în Senatul României. Documentul prevede că pentru a putea obține permisul, utilizatorul va trebui să aibă o vârstă mai mare de 14 ani și să dea un examen scris prin care să dovedeacă că știe legislația rutieră, dar și să facă un traseu pe un poligon special.

„Examenul pentru obţinerea pemisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de pemis solicitat. Proba practică pentru categoriile AMl şi AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament”, se arată în proiect.

Permisul AM1 va fi valabil timp de zece ani.