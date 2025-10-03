€ 5.0889
Data publicării: 18:03 03 Oct 2025

Vine potopul în Norvegia. MAE, atenționare de călătorie pentru români
Autor: Doinița Manic

Vine potopul în Norvegia. MAE, atenționare de călătorie pentru români Foto: Pixabay
 

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Regatul Norvegiei.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi atenționează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei asupra unor fenomene meteorologice extreme prognozate pentru perioada 4-5 octombrie 2025. Institutul Național de Meteorologie norvegian a emis o alertă de Cod Roșu pentru rafale de vânt în vestul țării și o avertizare de Cod Portocaliu de furtună în sud-est.

MAE atrage atenția că în contextul acestor fenomene meteo severe sunt așteptate perturbări ale traficului aerian, feroviar, rutier și maritim, cu posibile întârzieri, modificări de program sau anulări. Autoritățile recomandă românilor aflați în Norvegia să urmărească buletinele oficiale de prognoză și să evite deplasările în zonele montane.

"Se recomandă cetățenilor români să urmărească evoluțiile situației meteorologice din Regatul Norvegiei, să evite deplasările în zonele muntoase, să urmărească buletinele Institutului Național de Meteorologie (https://www.met.no) și să verifice comunicările operatorilor de transport (vegvesen.no/trafikk).

Asistență consulară pentru români

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: +4799153137. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://oslo.mae.ro și www.mae.ro.", transmite MAE într-un comunicat de presă.

