Un tânăr, obligat să plătească de trei ori prețul biletului de avion pentru un bagaj suplimentar. A fost nevoit să se împrumute

Un bărbat a fost taxat cu peste o mie de lire sterline pentru a lua o valiză suplimentară la bordul unui zbor Qatar Airways, scrie Mirror.

Andy Donovan, în vârstă de 23 de ani, plănuia o călătorie de șase luni în Kingsbury, Melbourne, pentru a juca cricket în timpul verii. Inițial, el și-a rezervat un bilet la Cathay Pacific, cu escală la Hong Kong. În dimineața zborului, însă, a decis să schimbe biletul pentru un zbor Qatar Airways spre Melbourne, via Doha, după ce a aflat că „super-taifunul Ragasa” se îndrepta spre Hong Kong.

Zborul din 22 septembrie l-a costat 312,28 lire sterline. Odată cu schimbarea companiei aeriene, și regulile privind bagajele s-au modificat: Andy avea dreptul la o singură valiză de cală, în loc de două, cum fusese prevăzut inițial.

Cum avea nevoie de două valize – una pentru lucrurile personale și una pentru echipamentul de cricket – tânărul a încercat să cumpere un bagaj suplimentar pe site-ul Qatar Airways, dar susține că platforma se bloca de fiecare dată. A decis, astfel, să plătească direct la aeroport – însă, spre șocul său, i s-au cerut 1.103,72 lire sterline pentru valiza suplimentară de 25 de kilograme.

Mărturia tânărului: Am fost în stare de șoc



„Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar direct la aeroport – știam că va costa mai mult, dar nu mă așteptam să fie atât. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens.

Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales, trebuia să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat, făcut pe specificațiile mele, deci nu puteam să-l înlocuiesc. Ei te taxează la kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kg. Nici măcar nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra o valiză suplimentară la aeroport”, a spus bărbatul.

Andy spune că nu i s-a explicat cum a fost calculată suma, dar a plătit pentru a nu pierde zborul. Pe site-ul Qatar Airways se menționează că, dacă sunt mai puțin de șase ore până la plecare, fiecare kilogram suplimentar costă 60 de dolari (aproximativ 44,60 lire sterline).

Andy joacă pentru echipa națională de cricket a Filipinelor. Sora sa mai mică, Katherine Donovan, în vârstă de 21 de ani, joacă de asemenea pentru aceeași echipă și, potrivit lui Andy, luase același zbor cu o săptămână înainte, având două bagaje fără nicio problemă.

Tânărul a fost nevoit să împrumute bani de la tatăl său

Pentru a acoperi costul neașteptat, Andy a fost nevoit să-i ceară tatălui său bani împrumut. Barry, tatăl tânărului, a comparat politica companiei aeriene cu o formă de „șantaj” și consideră că „cineva ar trebui să ajungă la închisoare pentru asta”.

„Am rezolvat biletele pentru Andy, dar nicăieri pe ele nu era menționată restricția de bagaj. A încercat să rezerve un bagaj suplimentar online, dar nu a reușit. Când m-a sunat din aeroport, i-am spus să plătească orice sumă îi cer, urmând să vedem noi mai târziu. Dar când mi-a spus cât l-au taxat, nu mi-a venit să cred. 1.100 de lire este total inacceptabil. Este o extorcare – ‘dă-ne banii sau nu mai zbori’.”, a declarat tatăl tânărului.