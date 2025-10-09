€ 5.0953
Data actualizării: 23:13 09 Oct 2025 | Data publicării: 22:22 09 Oct 2025

Un bărbat a evadat de sub escorta poliţiştilor. Peste 600 de efective, mobilizate pentru căutarea deţinutului
Autor: Andreea Deaconescu

detintu-evadare-penitenciar-ploiesti_58974500 Alertă la Penitenciarul Ploiești. Un deținut a evadat din închisoare. Cine îl vede este rugat să sune imediat la 112 / Foto: Pixabay
 

Un deţinut a evadat joi seara de sub escorta poliţiştilor din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială pentru a fi introdus în centru.

Update:  ”În urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţişti, tânărul evadat a fost depistat pe raza municipiului Craiova. Cel în cauză se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi introdus în  Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj”, a transmis Poliţia Română.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), este vorba despre un bărbat de 27 de ani, care se află în procedura de extrădare iniţiată de Italia, fiind cercetat pentru comiterea infracţiunii de jaf armat.

"În această seară, în jurul orei 19:15, Anuţa Iulian Marius, de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, judeţul Olt, a evadat de sub escorta poliţiştilor din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială, pentru a fi introdus în centru", a anunţat sursa citată.

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate pentru căutarea tânărului evadat.

Atât în municipiul Craiova, cât şi în localităţile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea acestuia.

Deţinutul evadat are 1,89 m înălţime, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, faţă ovală măslinie, păr şaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră. Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebraţul drept un tatuaj.

La momentul evadării, tânărul era îmbrăcat cu trening de culoare negru şi tricou alb.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz sub supravegherea unităţii de parchet competente, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare.

Totodată, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înlesnirea evadării, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la tânărul evadat sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie, potrivit Agerpres.

