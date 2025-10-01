CFR Călători, aproape de colaps. Săptămâna viitoare, trenurile ar putea rămâne pe loc

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că speţa privind situaţia CFR Călători a fost ridicată în Guvern de către Ministerul Transporturilor, situația fiind acum în atenția guvernanților.



"Am discutat această speţă în şedinţa de Guvern, e ridicată de către Transporturi. Am discutat cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor, inclusiv la Finanţe, înainte de şedinţa de Guvern şi această chestiune este în analiză, pentru că trebuie să vedem exact despre ce sume e vorba, cât de mari sunt, pe ce se bazează solicitările respective, înainte de a lua o decizie în acest sens. Suma acordată a fost, repet, studiată la nivel tehnic, în Finanţe, cu Ministerul Transporturilor. (...) Aceste discuţii le-am avut. Speţa e ridicată în Guvern, e în atenţia noastră şi o să încercăm să găsim, împreună cu Ministerul Transporturilor, soluţiile pentru ea", a declarat ministrul.

Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători riscă să fie oprite de pe rețeaua națională de cale ferată, începând de săptămâna viitoare, din cauza datoriilor acumulate de compania de transport feroviar către Societatea Electrificare CFR SA. Avertismentul apare într-o notificare transmisă pe 29 septembrie.

Potrivit documentului semnat de directorul general al Societăţii Electrificare CFR SA, Ştefan-Răzvan Rădulescu, de la 7 octombrie urmează să fie întreruptă alimentarea cu energie electrică, prin retragerea dreptului de acces al locomotivelor electrice CFR Călători la infrastructura feroviară electrificată, notează Agerpres.

Nemulțumirile Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România





În acest context, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a propus, miercuri, în şedinţa plenului Consiliului Economic şi Social (CES) aviz nefavorabil pentru proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, pe motiv că "distruge sistemul feroviar".



Liderul sindical şi-a motivat propunerea prin faptul că, la această rectificare bugetară, nu se alocă CFR Călători nici măcar suma de 270 milioane lei restantă de la facilităţile de călătorie, de la prestaţia efectuată de companie, în condiţiile în care transportatorul a primit în 2025 o compensaţie cu 30% mai mică faţă de cea din anul anterior, ceea ce l-a obligat să anuleze din obligaţia de serviciu public pe durata întregului an 247 de trenuri de călători zilnice şi 44 de trenuri de călători în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale.

Suma pe care CFR Călători o are de primit de la ARF





Pe de altă parte, CFR Călători a transmis că valoarea facilităţilor nedecontate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) către CFR Călători se ridică la suma de 135 de milioane de lei, până în acest moment, iar din acest motiv societatea de transport înregistrează datorii scadente şi întârzieri la plata furnizorilor.



"CFR Călători ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale şi legislaţiei în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) compuse din compensaţia pentru serviciului public de transport feroviar de călători şi din facilităţile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul. Atât timp cât compensaţia în anul 2025 este mult sub nivelul necesar şi reprezintă doar 80% din valoarea compensaţiei acordate în anul 2024, CFR Călători este practic văduvită de ARF de sumele care îi reveneau conform legislaţiei în vigoare. La aceasta se adaugă facilităţile acordate de stat prin ARF, diverselor categorii sociale de călători (elevi, studenţi, pensionari, veterani etc) pe care ARF nu le mai decontează sau întârzie plata lor. Doar în ultima perioadă, valoarea facilităţilor nedecontate de către ARF până în acest moment se ridică la suma de 135 de milioane de lei", se menţiona într-un comunicat al companiei, publicat miercuri.



Potrivit sursei citate, "în aceste condiţii, CFR Călători nu are cum să nu înregistreze datorii scadente şi întârzieri la plata furnizorilor".