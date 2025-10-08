€ 5.0916
Data actualizării: 09:52 08 Oct 2025 | Data publicării: 09:23 08 Oct 2025

Situație hilară în Capitală. Fântânile din Piața Unirii, pornite în plin Cod Roșu de ploi. Prof. Pânișoară: Un umor cosmic
Autor: Doinița Manic

fantani piata unirii Foto: Facebook Ovidiu Pânișoară
 

Situație hilară în București. În timp ce Capitala se află sub Cod Roșu de ploi torențiale, fântânile arteziene din Piața Unirii au continuat să funcționeze.

Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov se află, începând de marți seara, sub avertizare de Cod Roșu de ploi torențiale și abundente. Autoritățile au decis să închidă școlile și grădinițele pentru ziua de miercuri, măsură despre care spun că este menită să protejeze elevii și profesorii de efectele vremii extreme.

Cursurile se desfășoară fără prezență fizică și la principalele instituții de învățământ superior din Capitală: Universitatea din București, SNSPA, Universitatea Politehnica și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Prof. Ovidiu Pânișoară: Pe undeva este un umor cosmic: să răspunzi ploii cu… ploaie

În acest context, profesorul universitar Ovidiu Pânișoară a remarcat, într-o postare pe Facebook, un detaliu cel puțin hilar: fântânile arteziene din Piața Unirii erau pornite, în timp ce afară ploua torențial.

„Zâmbet de ploaie: în ziua în care începe codul roșu, sub ploaia torențială, fântânile arteziene de la Unirii funcționează. Pe undeva este un umor cosmic: să răspunzi ploii cu… ploaie”, a scris profesorul pe pagina sa de Facebook.

Observația sa a stârnit reacții în mediul online, mulți bucureșteni considerând imaginea simbolică pentru modul în care este administrat orașul.

"Chiar un "umor cosmic"! Numai în România se putea întâmpla asta!", a scris o femeie.

 

"Cred că și sistemele de udat automat gazonul funcționau în același timp", a scris o altă persoană.

 

"Doar la noi se poate așa ceva...", a comentat un alt internaut.

