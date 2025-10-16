€ 5.0884
Data publicării: 21:33 16 Oct 2025

Războiul hibrid din România continuă, spune procurorul general. Alex Florența: Toate firele duc spre Rusia
Autor: Doinița Manic

noi-procurori-sefi-la-parchetul-general-si-la-dna--ministerul-justitiei--propuneri-5_04699300 Alex Florin Florența -Procuror General al PÎCCJ - Inquam Photos / George Călin
 

Procurorul general, Alex Florența, a declarat că "toate firele" războiului hibrid din România duc spre Rusia.

Războiul hibrid din România continuă, iar anchetatorii au la dispoziție numeroase indicii care conduc spre Rusia ca principal responsabil, a declarat procurorul general al României, Alex Florența.

Întrebat la Europa Liberă ce alte dovezi, în afară de implicarea unor firme cu legături în Rusia, confirmă această ipoteză, Florența a spus că „toate firele duc acolo”.

„Toate firele duc acolo, cu certitudine, iar unele dintre acestea sunt anchetate în noi dosare penale, aflate în lucru. Tentative și încercări de sabotaj au mai existat. Suntem în momentul de față targetați în continuare cu acest tip de amenințări și sunt anchete în derulare cu privire la aceste aspect”, a explicat procurorul general.

O întreagă infrastructură online creată pentru manipulare și dezinformare

El a menționat că, potrivit unei analize publicate și pe site-ul Ministerului Public, există dovezi privind o infrastructură online construită pentru campanii de dezinformare cu sprijinul unor firme rusești.

„Cine urmărește această analiză, care poate fi găsită și pe site-ul ministerului public, de altfel - pentru că noi am prezentat-o acolo și poate fi analizată - va putea constata faptul că, dincolo de aceste firme cu legături certe cu Federația Rusă, (...) care au început microtarget-area spatiului românesc încă din 2019, iar apoi au sprijinit, pe parcursul procesului de dezinformare 2022-2024, toată infrastructura online pusă la dispoziție printr-o campanie NativeAds - de publicitate a site-urilor create în această infrastructură pe diferite platforme online, ei bine, această infrastructură a trebuit analizată”, a spus Florența.

Alex Florența: În spatele întregii campanii de dezinformare din spațiul românesc s-a aflat Rusia

Totodată, el a precizat că ancheta vizează sute de conturi de pe rețelele sociale și zeci de site-uri, inclusiv clone ale paginilor unor instituții publice și trusturi media importante.

„A trebuit să fie analizată de toate instituțiile care au participat în anchetă pentru a realiza aceste fire și legături cu Rusia și pentru a proba că în spatele întregii campanii de dezinformare din spațiul românesc s-a aflat acest actor străin”, a afirmat acesta, adăugând că „instituțiile s-au adaptat, iar lecțiile au fost învățate”.

Cazul Porta-Georgescu

Procurorul general al României a anunțat și faptul că unul dintre dosarele disjunse din ancheta privind tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024 — dosar în care este inculpat și Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale — vizează modul în care arsenalul militar confiscat de la mercenarul Horațiu Potra a fost introdus în țară.

Florența spune că era practic imposibil ca Horațiu Potra să fi depozitat zeci de arme și muniții de război la Mediaș fără complicitatea „unor funcționari”.

„Este mai mult decât sigur că au fost sprijiniți în zona aceasta de aeroport. (...) Facem cercetări inclusiv despre numărul de zboruri efectuate dinspre Congo înspre România, pe Aeroportul Sibiu, persoanele care erau implicate în derularea acestor zboruri”, a mai spus el.

De ce procurorii nu s-au autosesizat mai devreme

Întrebat de ce procurorii nu s-au autosesizat mai devreme, înainte de anularea alegerilor din decembrie 2024, Florența a spus că Parchetul nu are mijloacele necesare pentru o astfel de monitorizare constantă.

„Noi nu avem posibilitatea nici tehnică, nici legislativă de a monitoriza spațiul online, de a filtra acel conținut permanent pe care îl vezi în online pentru a putea constata o eventuală ingerință de acest tip. (...) Este, în primul rând, sarcina altor instituții de a face această monitorizare, de a constata eventualele ingerințe în online”, a mai spus el.

În plus, Alex Florența a declarat că nu a discutat nici măcar odată despre războiul hibrid din România cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis, atunci când acesta era șeful statului.

