Nou traseu tematic, deschis la Iași. Romsilva: „Bârnova Trail”, locul perfect pentru „băi de pădure” - FOTO

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță inaugurarea traseului tematic „Bârnova Trail”, amenajat de Direcția Silvică Iași în parteneriat cu mai multe organizații și companii locale. Noul traseu se află în zona Bârnova și continuă seria proiectelor de educație forestieră derulate de Romsilva. Inițiativa urmărește promovarea unui comportament responsabil față de mediu și oferă vizitatorilor informații despre biodiversitatea și echilibrul ecosistemelor forestiere.

"Un nou traseu tematic se deschide în cadrul Romsilva - Direcția Silvică Iaşi, o inițiativă care continuă tradiția începută cu mulți ani în urmă la Ocolul Silvic Pașcani – primul traseu tematic din zona de deal-câmpie din România.

De atunci, Direcția Silvică Iași a devenit un model de bune practici în interpretarea naturii și educație forestieră, reușind să transforme locurile pline de istorie și biodiversitate în adevărate experiențe de învățare în aer liber.

„Bârnova Trail”, amenajat de Direcția Silvică Iași. Foto: Facebook Romsilva

Locul perfect pentru „băi de pădure”

BÂRNOVA TRAIL aduce o nouă dimensiune a relaxării: o potecă tematică în mijlocul unei păduri de foioase , unde te poți bucura de aer curat, liniște și o lecție vie despre echilibrul naturii. Este locul perfect pentru „băi de pădure”, drumeții ușoare și conectare autentică cu mediul natural.

Proiect realizat cu sprijinul SCC Romania, în colaborare cu ANMAP, Magnius, September Media și Asociația Real Sports – Educație pentru Sport și Sănătate.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înființat până în prezent o rețea de 66 de trasee educative în toată țara, în direcțiile silvice și parcurile naționale și naturale, sub umbrela programului de educație forestieră „Descoperă secretele pădurii – Să învățăm despre păduri”.", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Romsilva.

