Data actualizării: 17:31 02 Oct 2025 | Data publicării: 16:46 02 Oct 2025

Nou caz șocant în Alba Iulia: Un băiat de 14 ani ar fi violat o fetiță de doar 4 ani
Autor: Doinița Manic

Nou caz șocant în Alba Iulia: Un băiat de 14 ani ar fi violat o fetiță de doar 4 ani Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Un băiat de 14 ani din Alba Iulia este acuzat că a violat o fetiță de doar 4 ani. Se întâmplă după ce, tot în Alba Iulia, acum o săptămână o tânără a fost violată într-un hotel.

Un adolescent de 14 ani din Alba Iulia este acuzat că a violat o fetiță în vârstă de 4 ani, în Cetatea Alba Carolina. Acesta a fost arestat preventiv.

„În seara zilei de 06.09.2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba-Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa. Expertiza medico-legală psihiatrică din data de 30.09.2025, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat”, se arată într-un comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Cazul a fost preluat de către procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Băiatul a fost reţinut marţi, iar miercuri judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Reamintim că un alt caz șocant s-a petrecut în Alba Iulia acum o săptămână, atunci când o tânără în vârstă de 21 de ani a fost violată de un bărbat de 40 de ani, într-un hotel din muncipiu. Vezi mai mult AICI.

