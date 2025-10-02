€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:30 02 Oct 2025

Înșelătorie în numele Pepco. Mare atenție dacă faci cumpărături la acest magazin
Autor: Doinița Manic

inchidere-magazine-pepco-divizie_06092900 Foto: Pixabay
 

În mediul online circulă o nouă înșelătorie, de această dată în numele Pepco.

Pepco România a transmis un mesaj de atenționare către clienți, după ce mai multe conturi false au început să folosească imaginea companiei pentru a înșela oamenii. Reprezentanții retailerului subliniază că singura sursă oficială de informare rămâne pagina oficială Pepco România.

"În acest moment, mai multe conturi folosesc imaginea noastră pentru a înșela oamenii.  Aceasta este singura pagină oficială Pepco. Nu oferim cadouri prin concursuri care cer plata cu cardul sau alte informații personale. Toate concursurile și campaniile Pepco se anunță doar aici, pe pagina oficială", a transmis Pepco România pe pagina oficială de Facebook.

Ce metode folosesc de obicei escrocii

 

Deși Pepco România nu a explicat cum sunt păcăliți oamenii, știm că de obicei astfel de înșelătorii online se bazează pe promisiuni false de premii, vouchere sau cadouri. Escrocii creează pagini care imită conturile oficiale ale brandurilor și le cer utilizatorilor date personale sau detalii bancare pentru a-și revendica „câștigul”. În multe cazuri, victimele ajung fie să piardă bani, fie să ofere acces fraudulos la informații sensibile. Escrocii folosesc adesea și numele unor instituții importante sau a unor persoane publice.

VEZI ȘI: Înșelătorie în numele economistului Adrian Negrescu. "Încearcă să pună mâna pe datele dvs. Riscați să rămâneți fără bani"!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Pepco
Pepco România
inselatorie
fals
escrocherie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Informații din vârful AACR după incidentele de pe Otopeni. Sistemul care nu a fost achiziționat pentru că nu era ”obligatoriu”
Publicat acum 32 minute
Înșelătorie în numele Pepco. Mare atenție dacă faci cumpărături la acest magazin
Publicat acum 39 minute
Kelemen Hunor dă cărțile pe față despre PNL și PSD: Când ei s-au înțeles...
Publicat acum 49 minute
Agenții ruși pregăteau atacuri cu bombă în trei țări din UE. Planul, dejucat de Polonia: Explozibili ascunși în cimitire
Publicat acum 54 minute
Liviu Maior a împlinit 85 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close