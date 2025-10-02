Înșelătorie în numele Pepco. Mare atenție dacă faci cumpărături la acest magazin

Pepco România a transmis un mesaj de atenționare către clienți, după ce mai multe conturi false au început să folosească imaginea companiei pentru a înșela oamenii. Reprezentanții retailerului subliniază că singura sursă oficială de informare rămâne pagina oficială Pepco România.

"În acest moment, mai multe conturi folosesc imaginea noastră pentru a înșela oamenii. Aceasta este singura pagină oficială Pepco. Nu oferim cadouri prin concursuri care cer plata cu cardul sau alte informații personale. Toate concursurile și campaniile Pepco se anunță doar aici, pe pagina oficială", a transmis Pepco România pe pagina oficială de Facebook.

Ce metode folosesc de obicei escrocii

Deși Pepco România nu a explicat cum sunt păcăliți oamenii, știm că de obicei astfel de înșelătorii online se bazează pe promisiuni false de premii, vouchere sau cadouri. Escrocii creează pagini care imită conturile oficiale ale brandurilor și le cer utilizatorilor date personale sau detalii bancare pentru a-și revendica „câștigul”. În multe cazuri, victimele ajung fie să piardă bani, fie să ofere acces fraudulos la informații sensibile. Escrocii folosesc adesea și numele unor instituții importante sau a unor persoane publice.

VEZI ȘI: Înșelătorie în numele economistului Adrian Negrescu. "Încearcă să pună mâna pe datele dvs. Riscați să rămâneți fără bani"!