Imagini rare cu o ursoaică "grijulie" cu 3 pui, surprinse într-o pădure din Apuseni - VIDEO în articol

Romsilva a făcut publice imagini cu o ursoaică și trei pui, surpinse într-o pădure din Parcul Natural Apuseni.

"O ursoaică foarte grijulie cu cei trei pui ai săi și mereu în mișcare a fost filmată cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei instalată într-o pădure din Parcul Natural Apuseni. Imaginile fiind foarte frumoase, le împărtășim cu dumneavoastră, pentru a vă bucura, măcar virtual, de frumusețile din pădurile și ariile naturale protejate administrate de Romsilva.

Ce trebuie să știi despre urși

Ursoaicele au de obicei doi sau trei pui, foarte rar chiar câte patru, fiind devotate și protectoare cu puii lor. Aceștia rămân alături de ursoaică cel puțin doi ani.

Urșii au habitatul în pădurile întinse de munte și cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat.

Hrana lor este predominant vegetală, dar se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte.

Zona Munților Apuseni, în topul celor mai frumoase locuri din Europa

Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.

Zona Munților Apuseni, în care se află Parcul Natural Apuseni, a fost inclusă de presitigiosul post de televiziune CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa, iar Comisia Europeană a acordat Parcului Natural Apuseni în 2009 titlul ”Destinație Europeană de Excelență” în cadrul proiectului EDEN", se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Romsilva.