Dana Rogoz, despre relația cu soțul ei, Radu Dragomir, cu 18 ani mai mare decât ea: "Ceea ce am găsit noi e ceva rar"

"Nu m-am luptat niciodată cu prejudecățile celor din jur. E firesc ca unii oameni să judece, din exterior, și să își traducă această relație în funcție de experiența lor de viață. Dar noi am fost atât de siguri pe ce simțeam, încă de la început, încât comentariile negative nu aveau cum să ne atingă. Plus că veneau din partea unor oameni care, de fapt, nu ne cunoșteau deloc. Cei care ne erau apropiați au știut de la bun început că ceea ce am găsit noi e ceva rar", a spus Dana Rogoz pentru viva.ro.

"Cam astea sunt "nebuniile noastre"

"Ne-am creat un obicei ca, imediat după ce lăsăm copiii la școală și grădiniță, să ne bem cafeaua împreună. Ăla e timpul nostru, când ne vorbim și ne conectăm. Serile, dacă mai avem forță, mai băgăm un film sau un episod de serial, acasă. Iar uneori rugăm pe cineva să ne ajute, ca să putem merge la cinema ori la teatru. Cam astea sunt "nebuniile noastre". Iar faptul că se mai întâmplă uneori ca dimineața, după ce eu am avut în seara de dinainte spectacol, el să îi ducă pe Vlad și Lia la școală și grădiniță, pregătindu-le micul dejun, hainele, bagajele, tot, doar pentru a mă mai lăsa pe mine să dorm un pic și să mă odihnesc, mi se pare un gest foarte romantic", a mai spus vedeta.

"Comentau de el pe Facebook: "Moșul, moșul".

Anul trecut, Dana Rogoz vorbea despre diferență de vârstă de 18 ani dintre ea și soțul ei și le dădea dreptate celor care, la un moment dat, au judecat-o.

”Au trecut anii, dar cei doi copii, rodul iubirii, sunt dovada că n-au trecut degeaba. Când noi am început relația, el avea 37 de ani, eu 19 ani aproape. Pe vreme respectivă, la 37 de ani, oamenii comentau de el pe Facebook: `Moșul, moșul`. El râde și acum. Eu le spun tuturor prietenilor mei, ‘Vedeți că foarte curând ajung la vârsta la care el era considerat moșul`. Ne permitem să facem aceste glume pentru că suntem foarte relaxați. N-au contat, real, niciodată vârstele pentru noi. N-a făcut calculele astea și cumva a ieșit ca o surpriză, așa, că oamenii erau interesați de diferența asta pe care noi nu o simțeam sau care aducea foarte multe avantaje”, spunea Dana Rogoz, în emisiunea La Măruță.

Actrița nu îi judecă pe cei care i-au criticat relația cu Radu. Este de părere că poate și ea ar fi făcut același lucru și nu ar fi văzut cu ochi buni o relație în care diferența de vârstă este atât de mare.

”Pe vremea aia, eram cu toții mai rigizi. Cei care îl cunoșteau nu puneau la îndoială faptul că e ceva serios și că noi ne iubim, că e ceva asumat. Cei care nu îl cunoșteau aveau prejudecăți. Și de o parte și de alta. ”Băi, e prea tânără. La vară o să își găsească pe unul”. N-am avut nicio problemă. Real, și eu aș fi judecat, dacă nu mi s-ar fi întâmplat să trăiesc nebunia asta. Aș fi judecat la vârsta respectivă. Dar m-am maturizat și am înțeles că viața nu e ca în telenovele sau ce am fost noi educați la vremea respectivă. E mult mai complexă și alte criterii contează. Acum, nu judec niciun fel de relație. Cred că este o chestie de șansă să găsești omul acela”, a mai spus Dana Rogoz, scrie spynews.ro.

