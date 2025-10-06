€ 5.0889
Data publicării: 08:37 06 Oct 2025

Cazurile de infecție cu virusul West Nile au ajuns la 38 în România
Autor: Iulia Horovei

west_nile_tantar_pxb_28568700 Foto ilustrativ. Imagine de Creative Solutionist de la Pixabay
 

În ultimele luni, au fost înregistrate nu mai puțin de 38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în perioada 2 iunie - 2 octombrie, au fost înregistrate 38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Dintre acestea, 36 sunt confirmate, iar două sunt considerate cazuri probabile.

Cazuri confirmate în București și 15 județe

Cazurile au fost înregistrate în București (12) și în județele Alba (1), Brăila (5), Cluj (1), Dolj (1), Dâmbovița (1), Galați (6), Ilfov (1), Iași (2), Prahova (1), Sălaj (1), Timiș (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1).

Este vorba despre 20 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, șase din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, șase de 50 - 59 de ani și trei din grupa de vârstă peste 80 de ani și câte una din grupele de vârstă 10 - 19 ani, 40 - 49 de ani, 30 - 39 de ani, potrivit Agerpres.

În acest context, specialiștii INSP fac mai multe recomandări pentru populație:

* să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

* să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

* să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);

* să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

* să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie. 

