Cât a costat noul logo al Poștei Române. Ce presupune "rebrandingul"

Directorul general, Valentin Ștefan, a precizat că schimbarea logo-ului face parte dintr-un proces mai amplu de rebranding. „Suntem extrem de mulțumiți de ce a ieșit și de viitor. (...) Nu am făcut un logo, ci un proces de branding pentru Poșta Română”, a spus Ștefan.

Procesul de rebranding presupune, pe lângă crearea unui nou logo, colantarea tuturor mașinilor, schimbarea uniformelor angajaților și modificări în oficiile poștale. În ceea ce privește vehiculele, costul estimat este între 50 și 100 de euro pentru fiecare unitate. „Uniformele nu se schimbă, ele se oferă anual către salariați. Poșta este obligată, în fiecare an, să acorde salariaților uniforme. Cele care au fost cumpărate au fost folosite în 2023, cele din 2024 – în 2024”, a explicat directorul general.

Sediile poștale urmează să fie modernizate, cu investiții estimate între 10 și 15 milioane de euro în următorii doi ani. „Trebuie făcute, indiferent dacă aveam rebranding sau nu”, a completat Ștefan.

Conform anunțului publicat pe portalul achizițiilor publice pe 20 mai, serviciile de rebranding au costat aproximativ 48.000 de euro și au inclus analiza pieței, workshopuri și interviuri pentru a evalua percepția asupra brandului. Compania care a câștigat contractul a explicat că noul logo reprezintă „un nod care duce coletele și care conectează România. Este coletul care se mișcă”.

Pe lângă schimbarea identității vizuale, Poșta Română își propune trei direcții de dezvoltare: crearea unui ghișeu universal pentru serviciile instituțiilor statului, extinderea serviciilor de curierat și logistică prin hub-uri și dezvoltarea soluțiilor digitale. Totodată, compania lansează Zor, o platformă de curierat rapid destinată tinerilor între 18 și 20 de ani. „Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat, și ne-am dezvoltat continuu. Pentru că știm că o țară stabilă are nevoie de o Poștă stabilă, apreciem trecutul și ne uităm la viitor pe care îl pregătim cu Zor”, a declarat Ștefan.