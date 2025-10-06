Avarie majoră în Timișoara: Oameni rămași fără apă caldă și căldură

O avarie majoră la rețeaua primară de termoficare i-a lăsat pe timișoreni fără apă caldă și căldură, începând cu ziua de duminică, 5 octombrie.

Joi, 2 octombrie, compania locală de termoficare Colterm anunța că demarează probele la cald în sistemul centralizat de termoficare, dar odată cu începerea procesului au apărut și primele probleme.

„Încep probele la cald în sistemul centralizat de termoficare, așadar, pe măsură ce punctele termice se încarcă și crește presiunea și temperatura, consumatorii vor observa că radiatoarele încep să se încălzească. Menționăm că aceste probe sunt o etapă tehnică necesară pentru începerea sezonului de încălzire. În funcție de cum evoluează temperaturile și de durata probelor la cald, finalizarea acestora poate marca chiar începutul sezonului de încălzire”, este mesajul transmis de Colterm, joi. Echipele lucrează la remedierea avariei

Echipele companiei lucrează în acest moment la remedierea avariei. Zona de Sud a Timișoarei rămâne, astfel, fără apă caldă și încălzire până astăzi, 6 octombrie, ora 17:00, interval în care Colterm încearcă să remedieze problemele apărute.

„După repornire, va fi nevoie de aproximativ 3-4 ore pentru ca agentul termic să ajungă în calorifere, astfel că în jurul orei 20:00 căldura va fi resimțită în apartamente”, se arată în ultimele informații furnizate de companie.



Și zona de Nord a orașului a fost afectată, dar, potrivit companiei, alimentarea a fost repornită în cursul zilei de ieri.

Zone afectate