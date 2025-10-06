€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:13 06 Oct 2025

Avarie majoră în Timișoara: Oameni rămași fără apă caldă și căldură
Autor: Iulia Horovei

termoficare_ caldura _ apa calda Sursa foto: Agerpres
 

O avarie majoră la rețeaua de termoficare din Timișoara a lăsat locuitorii din mai multe zone fără apă caldă și căldură.

O avarie majoră la rețeaua primară de termoficare i-a lăsat pe timișoreni fără apă caldă și căldură, începând cu ziua de duminică, 5 octombrie.

Joi, 2 octombrie, compania locală de termoficare Colterm anunța că demarează probele la cald în sistemul centralizat de termoficare, dar odată cu începerea procesului au apărut și primele probleme.

„Încep probele la cald în sistemul centralizat de termoficare, așadar, pe măsură ce punctele termice se încarcă și crește presiunea și temperatura, consumatorii vor observa că radiatoarele încep să se încălzească. Menționăm că aceste probe sunt o etapă tehnică necesară pentru începerea sezonului de încălzire. În funcție de cum evoluează temperaturile și de durata probelor la cald, finalizarea acestora poate marca chiar începutul sezonului de încălzire”, este mesajul transmis de Colterm, joi.

Echipele lucrează la remedierea avariei

Echipele companiei lucrează în acest moment la remedierea avariei. Zona de Sud a Timișoarei rămâne, astfel, fără apă caldă și încălzire până astăzi, 6 octombrie, ora 17:00, interval în care Colterm încearcă să remedieze problemele apărute.

„După repornire, va fi nevoie de aproximativ 3-4 ore pentru ca agentul termic să ajungă în calorifere, astfel că în jurul orei 20:00 căldura va fi resimțită în apartamente”, se arată în ultimele informații furnizate de companie.

Și zona de Nord a orașului a fost afectată, dar, potrivit companiei, alimentarea a fost repornită în cursul zilei de ieri.

Zone afectate

  • Zona Dâmbovița
  • Zona Șagului
  • Zona Steaua
  • Zona Girocului
  • Zona Soarelui
  • Zona Universității
  • Zona Odobescu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

timisoara
Zona de Sud
apa calda
caldura
avarie
intreruperi timisoara azi
intreruperi apa calda timisoara
colterm intrerupere apa calda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Premierul francez Lecornu demisionează, marcând o premieră în istoria țării
Publicat acum 4 minute
O poveste colectivă care continuă - Kompus 2025
Publicat acum 15 minute
Imagini rare cu Novak Djokovic. "Tortura" îndurată la Shanghai: A vomitat de două ori
Publicat acum 31 minute
Atac cu peste 200 de drone al Ucrainei în Rusia, susține Kremlinul
Publicat acum 33 minute
UE critică dur scrutinul din Georgia, în timp ce Tbilisi se confruntă cu proteste violente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat acum 15 ore si 27 minute
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 20 ore si 43 minute
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close