ARMO: Comerțul electronic din România urcă spre 3,5% din PIB și intră în Top 10 UE

România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

„Suntem în Top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, Președinte ARMO.

Potrivit raportului pe 2025, comerțul online din România generează un impact economic extins, stimulând dezvoltarea serviciilor de curierat și poștă, a software-ului, publicității digitale și chiar a producției locale de bunuri. „Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a adăugat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.

Provocări și oportunități pentru 2025:

Digitalizarea IMM-urilor – doar 12% dintre IMM-urile românești vând online, sub media europeană; este nevoie de programe dedicate.

Condiții echitabile de piață – comerțul extracomunitar pune presiune asupra retailerilor români; ARMO susține reforma Codului Vamal al UE și aplicarea principiului level playing field.

Tehnologii emergente – AI este deja folosită pentru conținut, suport clienți și prognoză de stocuri.

Logistică verde și sustenabilitate – oportunități de dezvoltare a rețelelor de lockere, flote electrice și integrarea mecanismelor SGR în comerțul online.

La nivel european, principalele tendințe confirmate de studiu sunt: sprijinirea IMM-urilor în transformarea digitală, reguli echitabile pentru toți jucătorii, investiții în logistică verde și simplificarea administrativă (facturare electronică, raportări integrate).

European E-Commerce Report 2025 este realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce, pe baza contribuțiilor a peste 25 de asociații naționale de e-commerce, inclusiv ARMO. Mai multe detalii din studiu vor fi prezentate de ARMO cu ocazia Zilei Comerțului Electronic, pe 15 octombrie 2025.