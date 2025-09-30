ARMO: Comerțul electronic din România urcă spre 3,5% din PIB și intră în Top 10 UE

Comerțul electronic din România este așteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-și poziția în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit European E-Commerce Report 2025.
România ocupă locul 9 la nivel european și locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.
„Suntem în Top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, Președinte ARMO.
Potrivit raportului pe 2025, comerțul online din România generează un impact economic extins, stimulând dezvoltarea serviciilor de curierat și poștă, a software-ului, publicității digitale și chiar a producției locale de bunuri. „Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a adăugat Cristian Pelivan, Director Executiv ARMO.
Provocări și oportunități pentru 2025:
La nivel european, principalele tendințe confirmate de studiu sunt: sprijinirea IMM-urilor în transformarea digitală, reguli echitabile pentru toți jucătorii, investiții în logistică verde și simplificarea administrativă (facturare electronică, raportări integrate).
European E-Commerce Report 2025 este realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce, pe baza contribuțiilor a peste 25 de asociații naționale de e-commerce, inclusiv ARMO. Mai multe detalii din studiu vor fi prezentate de ARMO cu ocazia Zilei Comerțului Electronic, pe 15 octombrie 2025.
de Roxana Neagu