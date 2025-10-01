€ 5.0820
Data actualizării: 19:14 01 Oct 2025 | Data publicării: 19:08 01 Oct 2025

Adolescent spulberat de un bolid pe un trotuar din Cluj. Greșeala uriașă făcută de șofer
Autor: Andrei Itu

masina-viteza-politia-romana_48434300 Sursa foto: Pixabay
 

Un grav accident rutier s-a întâmplat, miercuri, în centrul Clujului. Șoferul unei mașini de lux ar fi comis o gravă eroare, pătrunzând pe trotuar și accidentând grav un minor de 12 ani.

Accidentul a avut loc pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca și s-ar fi produs după ce un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, nu a adaptat viteza la condițiile de drum. El a pierdut controlul asupra mașinii, intrând pe sensul opus și lovind un adolescent aflat pe trotuar. 

Copilul de 12 ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, testarea șoferului cu aparatul etilotest a arătat zultat negativ.

Ce transmite Poliția. Greșeală majoră făcută de șofer

"La data de 1 octombrie a.c., în jurul orei 15.05, a fost înregistrat un accident de circulație pe strada Avram Iancu. 

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar.", a transmis IPJ Cluj. 

Minorul a ajuns la spital

"În urma evenimentului, minorul de 12 ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.  

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier", a mai precizat sursa citată.

